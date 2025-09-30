Un cardiólogo aconseja comer un aguacate al día durante 6 meses para bajar el colesterol

Silvia Osorio Martes, 30 de septiembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

El aguacate está considerado como un 'superalimento'. Se trata de una fruta exótica, muy consumida en cualquier hogar o restaurantes, que aporta numerosos beneficios para la salud: protege al corazón, mejora las digestiones, previene el envejecimiento... Aurelio Rojas, conocido cardiólogo y divulgador en redes sociales, ha dedicado su último post en Instagram a ahondar en las ventajas de este alimento. Y para ello, ha tratado de desterrar una creencia: «No engorda, aunque tenga calorías. Al contrario: ayuda a controlar el apetito y a perder peso gracias a su fibra y grasas saludables», destaca el especialista.

El experto ha echado mano de un estudio publicado en 2022 en el que, a través de un ensayo clínico publicado en Journal of the American Heart Association, se demostró que comer un aguacate al día durante 6 meses redujo el colesterol LDL oxidado sin aumentar el peso corporal. El alto contenido en fibra y grasas insaturadas de esta fruta exótica ejercen sobre el colesterol 'malo' el mismo efecto que los frutos secos o el aceite de oliva virgen extra. Esta investigación reveló la alta capacidad de este producto para desengrasar nuestras arterias y se une a otros estudios publicados que coinciden en que su consumo regular contribuiría a reducir el riesgo de sufrir una angina de pecho, un infarto de corazón o un ictus.

El doctor Rojas también detalla otros beneficios para la salud de comer un aguacate al día:

- Microbiota y digestión: «Su fibra prebiótica mejora el tránsito y protege tu intestino», señala.

- Inflamación y envejecimiento: «Sus antioxidantes (luteína, zeaxantina, vitamina E) reducen el estrés oxidativo», apunta.

- Resistencia a la insulina: «Ayuda a estabilizar la glucosa y previene la diabetes», afirma.

- Piel y pelo:«Protege frente al daño oxidativo gracias a la vitamina E».

Un truco para potenciar sus efectos positivos

El especialista, además, ofrece un truco para potenciar sus efectos positivos: combinarlo con semillas de lino o chía, una mezcla que, por ejemplo, se puede hacer en una tostada, en una ensalada... «Juntas aportan omega-3, fibra soluble y antioxidantes, un cóctel perfecto para cuidar tu corazón, tu intestino y tu energía», zanja.

