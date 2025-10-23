El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Retrato de Enrique VIII de Inglaterra. P. D.

De la ruptura de Enrique VIII al acercamiento de Carlos III

Un conflicto político que derivó en cisma: historia y significado del soberano inglés como cabeza de la Iglesia de Inglaterra

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:51

Comenta

Cuando el rey Carlos III se ha unido hoy al papa León XIV en una oración conjunta, lo ha hecho no solo como jefe de ... Estado británico, sino también como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Ese papel, otorgado desde el siglo XVI a los monarcas ingleses, combina la autoridad civil con una función simbólica y espiritual: el soberano garantiza la unidad de la Iglesia anglicana y su fidelidad a las leyes del Reino, aunque en la práctica el liderazgo religioso recae en el arzobispo de Canterbury.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  3. 3 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  6. 6

    «Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»
  7. 7 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  8. 8 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  9. 9

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  10. 10

    Osakidetza habilitará un vacunódromo en La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De la ruptura de Enrique VIII al acercamiento de Carlos III

De la ruptura de Enrique VIII al acercamiento de Carlos III