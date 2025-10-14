El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La UME, en un incendio EP

Un pueblo de Guadalajara pide la declaración de zona catastrófica por un incendio que le ha dejado sin agua

Los ganaderos de El Cardoso de la Sierra también han perdido sus pastos por este fuego forestal, activo desde el 21 de septiembre

J. M. L.

Guadalajara

Martes, 14 de octubre 2025, 00:35

Un incendio forestal permanece activo en España desde el pasado 21 de septiembre: el de la Sierra Norte de Guadalajara. Uuego que ha arrasado 3. ... 000 hectáreas y que ha obligado al Ayuntamiento de El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) a solicitar su declaración como «Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil» (ZAGEPC), la antigua Zona Catastrófica.

