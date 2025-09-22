Los principales bancos de Euskadi se suman al plan para cubrir el 100% de las hipotecas de los jóvenes Kutxabank, CaixaBank, Abanca y Laboral Kutxa se adhieren a la línea de avales impulsada por el Gobierno vasco para cubrir la entrada de un piso a menores de 40 años

Andrea Cimadevilla Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:15 Comenta Compartir

Kutxabank, Laboral Kutxa, CaixaBank y Abanca son las cuatro entidades bancarias que ya se han adherido al plan de avales que el Gobierno vasco ha puesto en marcha para facilitar a los menores de 40 años la compra de su primera vivienda. «Cuatro bancos que representan más del 70% de la cuota hipotecaria que se concede en el territorio», se ha felicitado este lunes el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, durante la presentación de la campaña de publicidad 'Gazteaval' que el Ejecutivo autonómico desarrollará para dar a conocer la ayuda entre el público juvenil.

El programa se activó hace apenas una semana como «una llave a la independencia». El Gobierno vasco avalará el 20% del precio de la vivienda que los bancos por lo general no llegan a financiar (sus créditos cubren como máximo el 80%). Todo ello para que los jóvenes puedan llegar a tener cubierta hasta el 100% de las hipotecas sin la necesidad de tener dinero ahorrado.

El interés de los menores de 40 años por la medida ha sido máximo. Eduardo Ruiz de Gordejuela, consejero delegado de Kutxabank, ha asegurado que en siete días el plan ha generado «mucha expectación». «Aún no se ha cerrado ninguna operación, pero hemos recibido numerosas solicitudes y muchas preguntas», añadió. A la presentación de la campaña acudieron los representantes de cuatro las entidades adheridas.

Además de favorecer la emancipación, el plan busca ser una «herramienta para hacer frente al reto demográfico». «Necesitamos que los jóvenes se independicen ya», ha lanzado Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Pero, ¿qué requisitos se deben cumplir? La línea de avales establece que el precio de la vivienda a financiar no podrá superar los 340.000 euros, que los interesados deberán haber residido al menos dos de los últimos años en Euskadi y que sus ingresos no podrán superar los 50.400 euros u 86.400 si los compradores son dos personas.