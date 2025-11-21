Pradales pide por carta a Macron que acelere la conexión del TAV

En la misma semana en la que se ha producido la visita de Imanol Pradales a París para tratar proyectos «de interés común», el lehendakari ... ha enviado este viernes dos cartas al presidente francés, Emmanuel Macron, y al primer ministro galo, Sébastien Lecornu, solicitándoles «que se impliquen en la ejecución de la conexión Hendaya-Dax-Burdeos». La última estimación realizada por el Elíseo no contemplaba arrancar con los trabajos de comunicación hasta la frontera antes de 2042. Pero a principios de este mes, la Comisión Europea incluyó la conexión de alta velocidad de Francia y España como una obra estratégica para lograr una red ferroviaria que una todos los estados miembro.

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento vasco, a una pregunta del PP sobre la ejecución de los presupuestos destinados en los últimos años a las obras del TAV. El parlamentario y presidente del PP, Javier de Andrés, ha criticado que de los 456,7 millones de euros presupuestados entre 2020 y 2025 para el TAV, la ejecución real ha sido de 233 millones de euros. «Es decir, se han quedado ustedes en la mitad de la ejecución de todo el dinero que tenían disponible, teniendo en cuenta además de que era una transferencia vía Cupo que no comía del presupuesto de la Comunidad Autónoma», ha denunciado. Y este año lo ejecutado hasta agosto asciende a 7.800 euros.

En este sentido, y en referencia a la petición del Gobierno vasco de que se agilice la conexión de la Alta Velocidad entre Francia y España, ha preguntado a Imanol Pradales si cree que con estas cifras de ejecución en Euskadi «se puede ir a algún lado a exigir más rapidez». Además, ha denunciado que el Ejecutivo autonómico, con esta forma de actuar, es «un obstáculo al desarrollo del progreso».

El lehendakari, en referencia a la conexión Lisboa-Madrid-París, ha valorado que la Unión Europea «haya tomado cartas en este asunto» y que la Comisión «haya fijado un horizonte claro», consistente en que este trazado «debe estar finalizado y en servicio antes de 2035». Pradales ha reconocido que esto supone un retraso respecto al plazo anterior, establecido para 2030, y ha indicado que «esto, evidentemente, tiene una afección directa sobre el trazado vasco del TAV, porque las demoras en la llegada de Alta Velocidad a Euskadi tienen efectos negativos a todos los niveles, que están lastrándonos como país».