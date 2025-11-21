El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales. EFE

Pradales pide por carta a Macron que acelere la conexión del TAV

El lehendakari solicita al presidente de Francia y al primer ministro que ejecuten la Alta Velocidad en el tramo Hendaia-Dax-Burdeos

Alba Peláez

Alba Peláez

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:19

En la misma semana en la que se ha producido la visita de Imanol Pradales a París para tratar proyectos «de interés común», el lehendakari ... ha enviado este viernes dos cartas al presidente francés, Emmanuel Macron, y al primer ministro galo, Sébastien Lecornu, solicitándoles «que se impliquen en la ejecución de la conexión Hendaya-Dax-Burdeos». La última estimación realizada por el Elíseo no contemplaba arrancar con los trabajos de comunicación hasta la frontera antes de 2042. Pero a principios de este mes, la Comisión Europea incluyó la conexión de alta velocidad de Francia y España como una obra estratégica para lograr una red ferroviaria que una todos los estados miembro.

