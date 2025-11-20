El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Prevén que 5,5 millones de viajeros usen al año la 'Y' vasca entre Euskadi y Madrid

Adif hace este cálculo al recibir una financiación de 1.700 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones para la línea Burgos-Vitoria

Antonio Santos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:23

Alrededor de 5,5 millones de pasajeros al año o lo que viene a ser una media de 15.000 viajeros al día. Es el ... cálculo que Adif, administrador de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes, ha efectuado tras conocer que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiará con 1.700 millones de euros la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria.

