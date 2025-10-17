La pobreza en Euskadi continúa sin retroceder a los niveles previos a la gran crisis La tasa de riesgo de exclusión de Euskadi, la más baja de España, se sitúa en un 14,8%, casi un punto por encima de la de 2008. Afecta a 325.000 personas

Alba Cárcamo Viernes, 17 de octubre 2025, 00:53

Euskadi está en máximos de bienestar, pero las dificultades –y la necesidad– de miles de familias siguen muy presentes en la sociedad. Tanto que el País Vasco, pese a ser la comunidad con menos personas en situación de pobreza, exclusión o en riesgo de caer en ellas, todavía no ha recuperado los niveles previos a la gran recesión de comienzos de la pasada década.

Esa realidad la pone sobre la mesa el último informe de EAPN, la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, publicado con motivo de la conmemoración este viernes del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La tasa vasca se sitúa en un 14,8% de la población de la comunidad autónoma, unas 325.000 personas (la nacional es 25,8%). En 2008 se situaba en un 13,9%, unas 300.000.

En la delegación vasca de esta red achacan estas dificultades para regresar –o mejorar– los datos anteriores a la gran crisis a las dificultades que atraviesan los hogares con menores a su cargo. El estudio, realizado en base a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, agrupa los diferentes indicadores en tres campos: tasa de pobreza (personas que viven por debajo del 60% de la media de ingresos); carencia material severa (no pueden hacer frente a gastos imprevistos, ir de vacaciones, poner la calefacción…); y baja intensidad laboral (familias en las que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial).

Con ellas se construye la tasa Arope, la herramienta más completa de medición porque incluye el riesgo de exclusión. Y el último análisis eleva esa tasa a un 18,3% en el caso de las familias con hijos, frente al 11,7% de las personas que no tienen niños que dependen económicamente de ellos. El porcentaje es similar al del año 2021 (18,7%), un momento marcado por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, aunque inferior al de 2015 (20,5%), el ejercicio en el que se rompieron máximos en las tasas de pobreza.

Si nos fijamos solo en la tasa de pobreza, de un 9,4% a nivel general, el valor específico para la infancia se sitúa en un 15,4%. Es, además, la única franja en la que no mejora ese valor en el último año (aumenta 1,7 puntos). A nivel estatal alcanza un 29,2%. Los menores vascos que están en riesgo de caer en exclusión ascienden hasta un 20,8% (34,6% nacional). Estos datos, expone el informe, «se sitúan en niveles similares a los de los peores años de la gran recesión».

Alfonso López, de EAPN Euskadi, integrada por más de cuarenta entidades sociales, entiende que la principal cuestión es que «hay familias con menores a cargo que no están llegando al sistema de protección». Se trata especialmente de «migrantes con hijos» que no llevan «el suficiente tiempo empadronados» para acceder a la RGI o que «no tienen la situación regularizada» y no pueden «pedir ayudas por hijos».

Jornada sobre infancia

De ahí que la jornada que celebran cada año -este viernes en el Palacio Euskalduna- gire en esta ocasión sobre proteger a la infancia y adolescencia de la pobreza. A lo largo de la mañana, abordarán la Estrategia de Garantía Infantil y lanzarán el debate sobre «si hay mimbres» para crear «una ventanilla única de prestaciones económicas», ya que hay diferentes apoyos pero «muy dispersos» que no siempre tienen «efectividad porque no llegan a la gente que deben llegar».

El análisis, además de la presencia de menores en el hogar como factor que incrementa la pobreza, distingue otras situaciones que también incrementan el riesgo. La tasa Arope es más elevada en los entornos rurales (19,6%) que en los urbanos (14,3%), una diferencia que es mucho mayor entre quienes residen en una vivienda de su propiedad (8,2%) y aquellos que pagan un alquiler a precio de mercado (42,2%). Llama la atención que el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza (9,9%) es más del doble que el de jubilados (4%), una diferencia que se reproduce en toda la serie histórica.