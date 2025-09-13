La plaza de San Pedro del Vaticano, escenario por un día de un concierto pop de talla internacional

La plaza de San Pedro del Vaticano va a convertirse en la noche de este sábado en el escenario donde actúen artistas de talla internacional ... como el cantautor estadounidense Pharrell Williams, el tenor italiano Andrea Bocelli o, entre otros, la colombiana Karol G, icono mundial del reguetón que probablemente se guardará sus canciones más atrevidas para otros palcos. Las interpretaciones se enmarcan dentro de la velada titulada 'Grace to the World' (Gracia para el mundo) y contará con un espectáculo visual en el que se utilizarán 3.000 drones para evocar imágenes luminosas inspiradas en las obras de arte que decoran la Capilla Sixtina, algunas de ellas realizadas por Miguel Ángel. Según indicaron fuentes vaticanas, es posible que el Papa León XIV se «asome» en algún momento a la plaza de San Pedro para seguir de cerca el concierto, que será retransmitido en directo por varias televisiones y plataformas internacionales.

El espectáculo de esta noche es el broche a los dos días de reuniones celebradas en el Vaticano en el marco del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, promovido por el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la basílica de San Pedro. Diversas personalidades internacionales participaron en los debates, dedicados a reflexionar sobre la sostenibilidad y el medio ambiente, la agricultura, la inteligencia artificial y el mundo del trabajo, además de otros ámbitos. Entre los participantes estaba la periodista filipina Maria Ressa, galardonada en 2021 con Nobel por la Paz, y Graça Machel Mandela, activista política sudafricana y viuda del expresidente Nelson Mandela. El Pontífice recibió este viernes en el Palacio Apostólico del Vaticano tantos a los músicos que actuarán en el concierto como a los intelectuales que participaron en los debates, ante quienes destacó que el rechazo a la violencia y la guerra debe ser el hilo conductor del encuentro. «Soportar el conflicto, resolverlo y transformarlo en un eslabón de un nuevo proceso», dijo Robert Prevost, que este domingo cumple 70 años.

«Deseo agradecer a los artistas que, con su creatividad, lanzarán este mensaje al mundo desde el magnífico abrazo de la columnata de Bernini», continuó León XIV. El concierto con el que concluye el Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana se enmarca dentro de las celebraciones del Jubileo, convocado por el Papa Francisco y que le toca ahora continuar a su sucesor, el Pontífice peruanoestadounidense. Todos los billetes para el espectáculo de este sábado, que eran gratuitos, ya han sido reservados. Además de los citados artistas, también habrá interpretaciones del coro gospel Voices of Fire, del cantautor estadounidense John Legend, del dúo de hip hop Clips, de la artista de Benín Angélique Kidjo y del coro de la diócesis de Roma. El espectáculo de drones correrá a cargo de la empresa Nova Sky Storie, impulsada por Kimbal Musk, hermano menor de Elon Musk, dueño de Tesla y la red social X, entre otras empresas, y uno de los hombres más ricos del mundo.