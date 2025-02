La crítica del pediatra Carlos González a los padres por la alimentación de sus hijos: «Si no quieres que coma una cosa...» El doctor explica en su canal de Youtube cómo conseguir que los niños coman más frutas y verduras

«Mucha gente tiene equivocado el concepto de lo que es comida sana...», comienza diciendo el pediatra Carlos González en su canal de Youtube en uno de los vídeos donde aborda la alimentación de los niños y niñas. ¿Cómo conseguir que coman más frutas y verduras? Primero de todo hay que empezar por hacer bien la compra en el supermercado, apunta este doctor, que critica a quienes usan el método de la cuchara y el avión: «El niño al que han metido 200 gramos de puré distrayéndole con los dibujos y haciendo el avión con la cuchara, no ha aprendido nada... Lo de meterle la cuchara en la boca da angustia y es una situación horrorosa».

El doctor afirma que «es desesperante cuando le hablo a los padres de lo que es comer sano y más de la mitad me responden con que en casa no usan colorantes ni conservantes...», y añade con enfado que es de «lo más sano» que comen.

Para quienes desconozcan si un alimento es sano o no, Carlos González les recomienda guiarse por el etiquetado del producto. «Todo lo que lleva la E delante, que es de Europa y no de España, es porque un comité de expertos ha determinado que eso es comestible, ya que a ciertas dosis aprobadas no hace daño», señala.

«No son los colorantes y conservantes lo que te está matando sino la sal y el azúcar, y alguna que otra porquería. La mayoría de cosas que se venden en los supermercados ni siquiera merecen el nombre de comida», apostilla. Y pone de ejemplo si en el súper uno encuentra «más botellas de Coca Cola de dos litros o coliflores» o «más tomates de verdad o botes de Kétchup».

Este doctor cree que se trata de una estrategia de marketing. «Por la tele, ¿qué alimentos anuncian? Es muy difícil que te anuncien un alimento sano», afirma mientras explica que solo recuerda dos anuncios de fruta. «Nunca verás uno de garbanzos y sin embargo se venden miles de toneladas sin que nadie los anuncie. Todos tenemos una tendencia a comer determinados alimentos que nos convienen porque son sanos. No necesitamos verlos anunciar», asegura.

Y desde ese punto de vista considera que se puede mejorar la alimentación de los niños que tienden a comer mal. «Insistiendo a tu hijo en que coma sano vas a conseguir que lo odie. Tienes que comer tú sano para que sirva como ejemplo. Si no quieres que coma una cosa, por ejemplo galletas, no la compres. El niño comerá lo que haya disponible», concluye.