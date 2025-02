El pediatra Carlos González sobre los niños que comen mal: «Lo del avión con la cuchara...» El popular doctor, que triunfa en redes sociales, ofrece sus consejos para que los más pequeños no protesten en la mesa

El conocido pediatra Carlos González, que triunfa en las redes sociales y en su canal de Youtube, aborda los problemas que surgen en las familias durante las horas de las comidas y cenas. ¿Cómo dar de comer al niño o niña sin que este proteste? ¿Engañándole mientras ve los dibujos animados? ¿Metiéndole la cuchara a la boca como si fuese un avión? No. El doctor afirma que estas prácticas tan habituales en las familias son un error y explica por qué.

«El niño que con 6-7 años se lleva un trocito de pan a la boca, aunque luego lo tire, está avanzando en la dirección correcta», señala González, mientras que «el niño al que han metido 200 gramos de puré distrayéndole con los dibujos y haciendo el avión con la cuchara, no ha aprendido nada... Lo de meterle la cuchara en la boca da angustia y es una situación horrorosa». Y «algún día tendrá que desaprender para comer sólido», apunta. Carlos González no entiende que se le dé la «comida triturada» al niño y explica que hay que dársela «a trozos» como se hacía antiguamente.

La normalidad durante las comidas es un aspecto fundamental para que el niño coma sin protestar, explica el pediatra. «Un niño que es capaz de chupar el mando de la tele y llevárselo a la boca, también es capaz de llevarse la comida a la boca... No hay que hacer que tu hijo odie la cuchara. Comer es fundamental y lo va a hacer porque es esencial para la vida. No tienes que hacer un esfuerzo para que el niño coma», señala.

Considera normal que el niño se vuelva selectivo y no le gusten determinados alimentos, como las acelgas, por ejemplo. Y para variar las comidas, el pediatra recomienda mezclarle en el menú el plato que no le gusta con uno que sí le apetece más. Y lo más importante, «no hagas ningún comentario sobre la comida». González explica que es innecesario decirle al pequeño «venga come un poquito de acelgas», porque tampoco se le dice con los macarrones, por ejemplo. Es un síntoma de poner en alerta al niño.

«Es normal que tengan sus preferencias»

Antes de concluir, el pediatra pone de ejemplo el caso de los adultos. «A los mayores se les respeta cuando van a un restaurante y no piden el plato que no les gusta», apunta, y explica que si el adulto va 365 días al año al mismo restaurante «algún plato habrá que no haya probado nunca». Así que pide «dejar a los niños en paz porque es normal que tengan sus preferencias».

