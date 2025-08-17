El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Unos vecinos intentan extinguir las llamas de un incendio forestal en Vilar de Condes, en la provincia de Ourense, en Galicia. Reuters

La oleada de incendios lleva ante la justicia a 110 presuntos pirómanos

Las llamas avanzan con fuerza en Ourense, León, Zamora, Salamanca y Cáceres, y obligan a evacuar a 5.000 vecinos de cinco provincias

Alfonso Torices

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:35

El oeste de España, de Galicia a Extremadura, lleva siete días ardiendo y encadenando un fuego tras otro, sin dar un solo respiro a los ... dispositivos de extinción, que en muchos momentos se ven superados por la ferocidad de unas llamas que han calcinado en esta semana más de 115.000 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de Ibiza, y han obligado a evacuar por momentos a más de 23.000 personas. Algunos de estos incendios son fruto de la temperatura y la sequía extremas de catorce días de ola de calor, ayudados por los miles de rayos de las tormentas secas y el viento, pero la mayor parte están provocados por la mano del hombre: irresponsables, desalmados o pirómanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  2. 2

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  3. 3 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  4. 4 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  5. 5

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  6. 6

    Un problema técnico en el montaje del escenario de Abandoibarra obliga a cancelar el concierto de este sábado
  7. 7 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  8. 8

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9

    Extremadura y Castilla y León piden al Gobierno que envíe al Ejército, mientras en Galicia la situación sigue descontrolada
  10. 10 Programa completo del txupin de la Aste Nagusia 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La oleada de incendios lleva ante la justicia a 110 presuntos pirómanos

La oleada de incendios lleva ante la justicia a 110 presuntos pirómanos