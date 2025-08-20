«Nunca habíamos visto algo así»

Casasuertes fue evacuado el 16 de agosto. En invierno ya no vive nadie en esta pequeña y preciosa aldea de la montaña de León, no ... hay cobertura y la nieve puede llegar hasta las ventanas. Pero ese día había 150 personas festejando las fiestas patronales. Todos ellos tuvieron que ser desalojados de sus casas por el avance de uno de los muchos incendios que están devorando esta zona de la comunidad de Castilla y León, considerada de especial interés natural. «Jamás habíamos visto nada parecido», confiesa Pedro Luis Álvarez, alcalde de Burón, el municipio del que forma parte este núcleo rural.

Ayer a la tarde uno de los focos que parecía extinguido en Casasuertes se reactivó y las llamas se desplazaron hasta solo 150 metros de distancia de las primeras casas. Fue entonces cuando se requirió la ayuda de varias decenas de profesionales de la Diputación foral de Bizkaia y de los Bomberos de Bilbao. EL CORREO acompañó a los servicios de emergencias vizcaínos durante este operativo. Este grupo forma parte del amplio contingente (unas 55 personas, diversa maquinaria y numerosos vehículos) desplazado el lunes hasta León para ayudar en lo que sea necesario. Había bomberos y trabajadores del servicio foral de montes que se desplegaron en las zonas donde no llegan los camiones. Muchos de ellos trabajaron en la zona de Boca de Huérgano, pero también por Astorga. Los efectivos de Bizkaia ayudan en las tareas que les encomiendan los responsables del dispositivo.

Hay un dato que ayuda a comprender mejor la magnitud del desastre: en Bizkaia hay unas 134.000 hectáreas arboladas. Se calcula que la superficie quemada en esta zona de León supera ya las 50.000. Otro dato, en el incendio de Balmaseda de 2022, uno de los más graves en Bizkaia en los últimos tiempos, se quemaron 500 hectáreas.

«Actuar rápido»

Desde primera hora de la mañana los efectivos vizcaínos habían estado trabajando cerca de la localidad de Vegacerneja para abrir una vía de escape. Pero las condiciones empezaron a empeorar en torno a las tres de la tarde: la temperatura subió, la humedad bajó en picado y empezaron a percibirse rachas de viento de unos 40 kilómetros por hora. El resultado fue que las llamas volvieron a acechar la aldea de Casasuertes y había que actuar rápido.

Ampliar Un voluntario se lamenta de los daños en Palacios de Compludo. EP

Los miembros de la Unidad de Militar de Emergencias (UME) llevaban varios días trabajando en esta zona. Habían conseguido abrir un pequeño cortafuegos en la parte superior del pueblo y se marcharon cuando el fuego parecía extinguido. Pero las llamas se reactivaron muy cerca de ese punto, ya no había profesionales allí y existía el riesgo de que el fuego superase esta barrera y afectase a las viviendas.

En un lugar en el que resulta tan complicado introducir mangueras y autobombas, con tantos frentes abiertos, lo más práctico era recurrir a lo que se denomina «fuego técnico». Es decir, «combatir el fuego con fuego», evitando que las llamas superasen la barrera que se había abierto los días anteriores. El trabajo de este grupo fue un «éxito» y consiguieron detener las llamas antes de que llegasen al pueblo, según explica Carlos Uriagereka, jefe de servicio de Montes de la Diputación de Bizkaia, que canceló sus vacaciones para participar en el dispositivo. De hecho, una buena parte de los profesionales de Bizkaia que han acudido a León lo han hecho renunciando a sus días libres.