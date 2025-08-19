El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez habla durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Jarilla. EP

El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

Sánchez prepara ayudas económicas e insiste en el pacto de Estado contra la «emergencia climática» tras el portazo del PP

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 13:31

El presidente del Gobierno ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará como zona catastrófica para las regiones más dañadas por ... la oleada devastadora de incendios forestales que castigas en estos momentos al noroeste de España, con especial incidencia en las provincias de Orense, Zamora, León y la comunidad de Extremadura. Desde el puesto de mando de Jarilla (Cáceres), Pedro Sánchez ha incidido en que en una crisis de estas características, «la lealtad institucional, la voluntad de colaboración compartida y la solidaridad regional y entre países, es fundamental».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  3. 3 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  4. 4

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  5. 5 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  6. 6

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  7. 7

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  8. 8

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  9. 9 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  10. 10

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios