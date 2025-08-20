El bonito mensaje de los bomberos vizcaínos al pueblo de Casasuertes, afectado por los incendios 55 efectivos de la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao colaboran en las labores de extinción en León

Imágenes de los equipos de bomberos y otros profesionales de Bizkaia en los incendios de León.

A. Mateos Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:35 Comenta Compartir

Los 55 profesionales vizcaínos que se encuentran desde el lunes en Castilla y León colaborando en las labores de extinción de los incendios que arrasan el noroeste peninsular han tenido un bonito detalle con el pueblo leonés de Casasuertes.

En el Puesto de Mando Avanzado más cercano a la zona han dejado un cartel en el que dan las gracias -en castellano y en euskera- al pueblo de Casasuertes por el trato recibido. «Os queremos», se puede leer en la nota que ha compartido el propio municipio en su perfil oficial de Instagram.

Ampliar @Casasuertes

Ayer por la tarde, un equipo conformado por decenas de profesionales de la Diputación y el Ayuntamiento tuvieron que desplazarse de urgencia a las inmediaciones de Casasuertes. Uno de los focos del incendio se había reactivado y amenazaba con llegar a las casas del pueblo. Los responsables del dispositivo de Castilla y León requirieron su ayuda y ellos acudieron sin dudarlo.

Este periódico acompañó a los profesionales durante el operativo. Los profesionales lograron frenar el avance del fuego a base de lo que se denomina «fuego técnico», es decir, «combatir el fuego con fuego» evitando que las llamas superase la barrera que se había abierto los días anteriores.

En el operativo, que fue un «éxito», participaron bomberos y profesionales del servicio foral de montes. Estos y los especialistas forestales de Basalan firmaron la nota de agradecimiento que el pueblo de Casasuertes ha compartido con sus vecinos.

Ampliar @Casasuertes

No es el único cuerpo que ha agradecido al pueblo su hospitalidad. También efectivos de la UME, desplazados estos días en las inmediaciones de Casasuertes, dejaron un cartel en el Puesto de Mando Avanzado.