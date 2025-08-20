El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
Imágenes de los equipos de bomberos y otros profesionales de Bizkaia en los incendios de León. D.S. Olabarri

El bonito mensaje de los bomberos vizcaínos al pueblo de Casasuertes, afectado por los incendios

55 efectivos de la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao colaboran en las labores de extinción en León

A. Mateos

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:35

Los 55 profesionales vizcaínos que se encuentran desde el lunes en Castilla y León colaborando en las labores de extinción de los incendios que arrasan el noroeste peninsular han tenido un bonito detalle con el pueblo leonés de Casasuertes.

En el Puesto de Mando Avanzado más cercano a la zona han dejado un cartel en el que dan las gracias -en castellano y en euskera- al pueblo de Casasuertes por el trato recibido. «Os queremos», se puede leer en la nota que ha compartido el propio municipio en su perfil oficial de Instagram.

@Casasuertes

Ayer por la tarde, un equipo conformado por decenas de profesionales de la Diputación y el Ayuntamiento tuvieron que desplazarse de urgencia a las inmediaciones de Casasuertes. Uno de los focos del incendio se había reactivado y amenazaba con llegar a las casas del pueblo. Los responsables del dispositivo de Castilla y León requirieron su ayuda y ellos acudieron sin dudarlo.

Este periódico acompañó a los profesionales durante el operativo. Los profesionales lograron frenar el avance del fuego a base de lo que se denomina «fuego técnico», es decir, «combatir el fuego con fuego» evitando que las llamas superase la barrera que se había abierto los días anteriores.

En el operativo, que fue un «éxito», participaron bomberos y profesionales del servicio foral de montes. Estos y los especialistas forestales de Basalan firmaron la nota de agradecimiento que el pueblo de Casasuertes ha compartido con sus vecinos.

@Casasuertes

No es el único cuerpo que ha agradecido al pueblo su hospitalidad. También efectivos de la UME, desplazados estos días en las inmediaciones de Casasuertes, dejaron un cartel en el Puesto de Mando Avanzado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  4. 4 Muere atropellado un ciclista vizcaíno de 63 años en Llanes
  5. 5 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  6. 6

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  7. 7 Una influencer bilbaína explica cómo le intentaron robar el móvil en Aste Nagusia: «Os lo cuento para que tengáis cuidado»
  8. 8

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  9. 9

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  10. 10

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El bonito mensaje de los bomberos vizcaínos al pueblo de Casasuertes, afectado por los incendios

El bonito mensaje de los bomberos vizcaínos al pueblo de Casasuertes, afectado por los incendios