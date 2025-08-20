El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El impactante momento en el que bomberos de Ourense se ven obligados a escapar de las llamas: «¡Hay que salir de aquí!»
Tomás Omil

La provincia gallega es una de las más afectadas en la insólita ola de incendios que asola España

Silvia Osorio

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:01

La lucha contra el fuego en el desastre natural que asola España está dejando imágenes escalofriantes. Los bomberos y otros profesionales especializados en incendios forestales se están dejando la piel para tratar de sofocar las llamas y evitar que sigan devorando viviendas y provocando importantes daños ecológicos en tesoros paisajísticos increíbles que, en algunos casos, tardarán años en recuperarse.

Ourense es una de las zonas más afectadas junto a Zamora, León y Cáceres. En Rivadavia, en uno de los incendios de la provincia gallega que se convirtieron en un infierno, un bombero captó con su móvil un escalofriante momento en el que él y sus compañeros se vieron asediados por las llamas y tuvieron que abandonar el lugar.

Tomás Omil, como así se llama este profesional, ha compartido las imágenes. En ellas se puede observar la valentía de los bomberos, que no tiran la toalla hasta que una lengua de fuego se les aproxima con gran peligrosidad. La grabación de este bombero ourensano suma ya más de un millón de reproducciones.

Se trata de un momento agónico, de gran tensión, en el que los trabajadores se ven sorprendidos por un fuego descontrolado, que supone un riesgo para su integridad física. De ahí, que los trabajadores, pala en mano, decidan emprender su huida. «Al loro que también viene por arriba. ¡Fuera de aquí! ¡Hay que salir de aquí!», grita desesperado uno de sus compañeros. Es entonces cuando el equipo al completo recoge las mangueras y demás herramientas para extinguir el fuego.

