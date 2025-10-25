El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luca de Meo, el nuevo CEO de Kering que fichó François-Henri Pinault en verano para hacer frente a unas cuentas oscuras. Kering

El momento delicado de los Pinault que ha facilitado la 'operación L'Oreal'

Kering arrastra una deuda que ha puesto en jaque a sus inversores y ha obligado al consejo a tomar decisiones como buscar un CEO externo con nuevas ideas

Julia Fernández

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:41

L'Oreal se ha apuntado un buen tanto con la compra de la división cosmética de Kering. Pero en toda historia hay vencedores y vencidos, ... y el conglomerado de los Pinault está en este último bando, por mucho que hayan intentando envolver la operación como un acuerdo bueno para todos.

