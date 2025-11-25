¿Merece la pena repostar en gasolineras 'low cost'? Esto es lo que dice la OCU Un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios en combustible de un total de 26 marcas demuestra que la gasolina barata «es tan buena como las demás» y supone hasta 10 euros de ahorro para el bolsillo en un repostaje de 70 euros

Silvia Osorio Martes, 25 de noviembre 2025, 13:33

¿Merece la pena repostar en una gasolinera 'low cost'? ¿El ahorro puede jugar una mala pasada y estropear el coche? ¿O podemos estar totalmente seguros? La OCU ha compartido los resultados de un análisis de 80 muestras de gasolina y gasoil compradas en un total de 26 estaciones de servicio de cadenas grandes, medianas y de bajo coste. Y la conclusión es clara: se puede echar gasolina «con tranquilidad en gasolineras baratas y ahorrar centenares de euros al año porque no hay diferencias de calidad entre los combustibles de distintos precios».

Así lo ha confirmado la Organización de Consumidores y Usuarios en una nota de prensa difundida este martes. El estudio se inició ante las dudas de muchos conductores por la calidad de los combustibles que se venden en las gasolineras de bajo coste, más baratas que la de las grandes cadenas. Los encargados de llevar a cabo este análisis han medido parámetros como azufre, densidad, presión de vapor, evaporado, punto final de ebullición y apariencia. Según la entidad, los resultados obtenidos de todos los combustibles analizados cumplen la normativa actual, por tanto, no hay inconveniente en recurrir a las 'low cost'. Descarta cualquier tipo de diferencia en cuanto a calidad.

Donde sí hay distinciones es en el precio. Los expertos de la OCU aseguran que echar gasolina en este tipo de estaciones de servicio supone un ahorro para el bolsillo, un total de entre 10 y 20 céntimos por litro. O lo que es lo mismo: para un repostaje de 70 litros de diésel, el ahorro medio entre acudir a una gasolinera de hipermercado (con el servicio automatizado) frente a una gran cadena es de 10,50 euros de media; y de 9,10 si se reposta en una de bajo coste.

Las principales asociaciones del sector niegan que exista ningún problema problemas, pero hemos querido comprobarlo con un exhasutivo análisis de la calidad en las gasolinas y el gasoil que se distribuyen las estaciones de servicio españolas.