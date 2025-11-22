El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los días de la semana en los que es más caro y más barato echar gasolina, según la OCU

El organismo revela algunos factores clave que conviene tener en cuenta para ahorrar a la hora de repostar

Marina León

Marina León

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:36

Comenta

Para ahorrar a la hora de repostar combustible, no solo es importante fijarse en el precio de cada gasolinera, si no tener en cuenta otros factores como el día de la semana y la hora. Aunque no es una ciencia exacta, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras comparar más de 12.000 gasolineras de España, el lunes suele ser el día más barato para repostar.

En cambio, los fines de semana y las vísperas de festivos suelen registrar precios más elevados. Esto, según explica el organismo, se debe al aumento de la demanda por los desplazamientos de cara a los fines de semana y los puentes. Por ello es menos aconsejable llenar el depósito en esos días.

El Boletín Informativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la distribución de carburantes revela que, en muchas ocasiones, las mayores reducciones de precio durante un mes tienen lugar los primeros y los últimos días. Esto sugiere que repostar a principios y finales de mes podría ser más conveniente para ahorrar en combustible.

En cuanto a la hora, el mejor momento para echar gasolina es antes de las 10 de la mañana. La razón está relacionada con la temperatura. El calor influye en el volumen del combustible y en su evaporación, lo que puede hacer que obtengas una cantidad menor de combustible por el mismo precio.

Te puede interesar

