Horóscopo diario, 7 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 7 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Sábado, 6 de septiembre 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 7 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Quiérase más y recupere la autoestima. Destine sus ingresos a esos arreglos pendientes. Momento propicio para cambiar de profesión. Los cambios de temperatura no son buenos, evítelos.

Tauro

Los nuevos contactos se presentan prometedores. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Encontrará nuevas posibilidades de trabajo. Los cambios en la dieta están dando sus frutos.

Géminis

Está inspirado en el terreno afectivo. Sorprenda a todos con el plan de ahorro que ha diseñado. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Debe dormir las horas adecuadas.

Cáncer

Si está sin pareja, hoy es un buen día para encontrarla. Ahorre, dentro de poco necesitará un dinerillo extra. Hay un compañero que le puede ayudar mucho. Cuide su imagen, se sentirá mejor.

Leo

Si tiene pareja le apetecerá darle una sorpresa. Quizá le llegue un recibo impagado por error. Puede tener un encontronazo con un superior. Vitalista y positivo, de acuerdo con su carácter.

Virgo

Va a vivir el amor intensamente. Mala jornada económica, aunque podrá superarla. Se avecina un día de tensión laboral. Dolores en las extremidades.

Libra

El comportamiento de un amigo le va a afectar mucho. No es buen día para invertir en bolsa. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Moderación con el consumo de tabaco.

Escorpio

Los amigos no aparecen de repente, hay que buscarlos. Modere sus gastos y ahorre un poco. En el trabajo, se pueden amontonar pequeños problemas. Con el ejercicio, podría sufrir algún tirón muscular.

Sagitario

Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos. Su presupuesto no le permite excesos. Nadie podrá frenar su buena racha en el trabajo. Día de buena salud.

Capricornio

Se sentirá sexy y alguien se lo va a decir. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Las varices, con baños de agua fría, se alivian.

Acuario

Nubarrones se ciernen en torno al amor. Buen momento económico para independizarse. Quizá surja un viaje relacionado con el trabajo. Muy a tiempo la visita al oculista.

Piscis

Día poco favorable para el amor. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. No deje que los malentendidos lleguen hasta sus jefes. Momento ideal para abandonar el sillón, muévase.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)