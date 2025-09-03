Horóscopo diario, 4 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 4 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 4 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Sentimentalmente, déjese llevar por la intuición. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Para iniciarse en el deporte, vaya muy despacio.

Tauro

Problemas amorosos causados por un familiar indiscreto. Cuidado con los gastos excesivos. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Procure caminar siempre que pueda.

Géminis

Llega la serenidad a su complicada relación. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Relájese, no sea tan competitivo en el trabajo. Punto débil y a tener en cuenta, su cabeza.

Cáncer

Sus palabras podrían ser malinterpretadas por su pareja. Mal momento para obtener beneficios. Día de gran actividad laboral. En su dieta diaria, tenga en cuenta las vitaminas.

Leo

Cupido atacará por donde menos se lo espera. Sus ingresos bajarán hoy. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. Rebaje la tensión de la región cervical.

Virgo

Jornada conflictiva con su pareja. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Sus superiores están contentos con su trabajo. Buen momento para mantenerse constante en su régimen.

Libra

En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Su buena salud dependerá de su humor.

Escorpio

Lo pasará de maravilla con sus amigos. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. No se deje llevar por esos celos laborales. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Sagitario

Permanezca más atento con las personas que le quieren. Se presentan gastos relacionados con la casa. Sea meticuloso con su trabajo y cuide los detalles. Volverá a recuperar su equilibrio y su entusiasmo.

Capricornio

Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor fiscal. Le conviene dar un giro radical a su vida profesional. ¡Cuidado! gastará mucha energía.

Acuario

No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

Piscis

Hay alguien que quiere reírse de sus sentimientos. Busque la fórmula de aumentar su economía. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Hoy es un buen día, la revisión ha resultado inmejorable.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

