Horóscopo diario, 30 de agosto de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 30 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Viernes, 29 de agosto 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 30 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

No tolere que un extraño le utilice para resolver sus problemas. Puede sufrir un pequeño bache económico. Sus ideas para mejorar la situación laboral son buenas. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

Tauro

Un malentendido con su pareja tendrá fácil solución. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Retome los antiguos proyectos laborales. Abríguese para evitar constipados.

Géminis

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. La suerte estará de su lado en lo referente a la economía. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. Su salud está mejor cada día.

Cáncer

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Las llamadas a móviles encarecen la factura del teléfono fijo. El trabajo está siendo muy absorbente, intente parar. Las bajadas de tensión pueden producirle mareos.

Leo

Situación sentimental prometedora. Surgen problemas económicos, pero se resuelven hoy. Posponga sus ideas laborales para otro momento. Riesgo de padecer falta de hierro.

Virgo

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. No derroche su dinero, sus ahorros tienen fondo. Los trabajos y esfuerzos pasados darán su recompensa. Estaría bien que se decidiera a viajar.

Libra

Posee un halo de magia que encandila por donde va. Parte de su presupuesto lo invertirá en un viaje inesperado. Está en una etapa creativa en todo lo laboral. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Escorpio

No permita que la familia se inmiscuya en su relación. Plantéese alguna inversión para aumentar sus ahorros. Confíe en el compañero de trabajo que quiere ayudarle. Cuidado con lo que ingiere, podría padecer un cólico.

Sagitario

Está resentido por cosas que sucedieron en el pasado. Sus finanzas necesitan una atención adecuada. Profesionalmente, está en buen momento. Su estado de salud será regular.

Capricornio

La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Debe poner límite a sus gastos o no llegará a fin de mes. Importantes y sabrosas oportunidades profesionales. Disfrute de esa energía que posee.

Acuario

No le irá bien en los temas románticos o pasionales. Puede ganar mucho dinero gracias a su buen criterio. Con organización, la producción será mayor. Usted no es invencible, así que controle sus energías.

Piscis

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Se ha propuesto ahorrar y va por buen camino. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Reduzca esos pequeños vicios y se encontrará mejor.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)