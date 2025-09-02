Horóscopo diario, 3 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 3 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Martes, 2 de septiembre 2025

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta. Se puede ser feliz con menos cosas. Se enfrentará en el trabajo a gente con pocos escrúpulos. Sus articulaciones estarán muy resentidas.

Tauro

La vida de pareja se presenta confusa. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Géminis

La vida con su pareja se presenta serena y feliz. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. Un compañero que está celoso de su éxito. Muy seguro de sí mismo, pues su salud es estupenda.

Cáncer

Sus amigos son decisivos en su vida. Los negocios rápidos pueden ser muy beneficiosos. Convenza a sus jefes de la necesidad de una renovación. La falta de sueño debe acabar.

Leo

No debe conformarse con la primera persona que aparezca. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Gran movimiento en el terreno laboral. Utilice un calzado adecuado para evitar rozaduras.

Virgo

Un cambio de actitud mejorará su relación sentimental. No derroche su dinero. La seguridad en su trabajo le lleva al optimismo. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Libra

Pida ayuda a su pareja, sabrá aconsejarle bien. Tiende al ahorro, pensando en lo que se avecina. Cuando menos lo espere recibirá noticias de un ascenso. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Escorpio

Dele a la persona amada toda su ternura. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión. Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas.

Sagitario

El entendimiento con su pareja cada vez es mayor. No es una buena ocasión para derrochar su dinero. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Su espalda necesita una puesta a punto y más descanso.

Capricornio

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Con respecto a su economía, gastos, gastos y más gastos. Haga ya sus reivindicaciones laborales. Evite las comidas grasas y así hará mejor las digestiones.

Acuario

Si un amigo se enamora de usted, hable con él. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Sus ideas serán bien recibidas en su trabajo. Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese.

Piscis

Día excepcional junto a su pareja. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. No sea tan individualista a la hora de trabajar. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)