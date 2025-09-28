Horóscopo diario, 29 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 29 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Recuerde a su pareja que con el diálogo se llega a todas partes. Ponga sus facturas en orden y revise todos sus gastos. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Preste más atención a su circulación sanguínea.

Tauro

Sea más realista y huya de los amores platónicos. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. Está satisfecho con la entrevista de trabajo realizada. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Géminis

Su pareja demanda toda su energía para aliviar las tensiones. Con su carisma, los negocios le irán de maravilla. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. Cuide más su salud y no cometa excesos.

Cáncer

Jornada óptima para hacer las paces con la persona que ama. Tendrá que gastar parte del dinero ahorrado. En el trabajo, hoy puede pasar de todo. Dispone de mucha energía.

Leo

Reforzará los lazos amorosos y de amistad. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. No fuerce su organismo.

Virgo

Muéstrese más indulgente, su pareja lo necesita. Surgen problemas económicos, pero se resuelven hoy. Mucha atención con los contratos que surjan en el trabajo. Respecto a la salud, cuide sus pies.

Libra

Su pareja y sus amigos alabarán sus buenas cualidades. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. Hoy estará lleno de vitalidad.

Escorpio

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Le van a comunicar una subida de sueldo. Mejoras profesionales. El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional.

Sagitario

Está preparado para iniciar una relación. Gracias a ese carácter ahorrativo se puede permitir algunos caprichos. Funciona todo mejor en el trabajo. Esa debilidad que nota, debe vigilarla.

Capricornio

Su naturaleza seductora es su mejor tarjeta de presentación. Su economía se recompone y se estabiliza. Su energía arrolla a sus compañeros, cálmese. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.

Acuario

No haga siempre lo que le gusta, piense en su pareja. Buenas oportunidades económicas. Buenas expectativas profesionales, la vida le sonríe. El botiquín manténgalo bajo llave, y consulte al médico.

Piscis

Sea más generoso con los afectos. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Se encuentra muy bien de salud física y psíquica.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)