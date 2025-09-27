Horóscopo diario, 28 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 28 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 28 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Quizá conozca a alguien con quien conectará enseguida. Si utiliza bien los recursos, la fortuna le sonreirá. Ese nuevo compromiso laboral le reportará beneficios. Intente quererse más.

Tauro

Una nueva persona aportará cambios sentimentales a su vida. Lea con detenimiento todos los escritos que firme. En el trabajo, las cosas marchan bien. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.

Géminis

Quedará atrás un periodo de dispersión y confusión amorosa. Planifique bien sus cuentas, hay gastos imprevisibles. Si quiere avanzar laboralmente, pida ayuda. No cargue pesos excesivos.

Cáncer

Interpreta mal a su pareja y se imagina cosas que no son. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. El sentido del humor es importante hasta en el trabajo. Algún mareo a causa de tanta actividad.

Leo

Piense menos y déjese llevar por sus instintos amorosos. Jornada próspera para su economía. Le interesa buscar una mayor estabilidad laboral. El cansancio y la falta de sueño pueden agotarle.

Virgo

Recibir amor está muy bien, pero también hay que darlo. Posibilidad de recibir buenos dividendos. Relaciónese con sus compañeros de trabajo. Cuide sus ojos.

Libra

Se ha abierto una brecha en su relación de pareja. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Importante encuentro profesional de cara al futuro. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Escorpio

Jornada propicia para un encuentro sentimental. Consulte a un experto en asuntos financieros. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir profesional. Si está algo desanimado, vístase de colores vivos.

Sagitario

Está en un buen momento afectivo. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. No magnifique sus problemas de salud y resuélvalos.

Capricornio

No tenga miedo a perder a su amor. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Si está pendiente de un nuevo trabajo, la fortuna le sonríe. Cuidado con esas molestias lumbares.

Acuario

Día perfecto para rematar una conquista. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. La intuición será su mejor aliada en el trabajo. No tendrá ningún problema de salud.

Piscis

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Cuidado con las próximas operaciones financieras. Puede que, al final, encuentre ese trabajo que tanto le gusta. Sería saludable un fin de semana casero.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

