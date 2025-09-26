Horóscopo diario, 27 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 27 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 27 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Sentimentalmente superará todo tipo de problemas. Puede beneficiarle la compra de bienes inmuebles. Sea meticuloso en la realización de su trabajo. El organismo tiene un límite, no lo olvide.

Tauro

Creativo, lúdico y divertido, sobre todo en el amor. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Día apropiado para intensificar sus contactos profesionales. Evite las comidas muy grasas.

Géminis

Solamente su familia llenará el hueco de su corazón. Ponga en marcha una política de ahorro más eficaz. Consolide su posición en el trabajo. Cuidado con los riñones, evite el frío.

Cáncer

Amor y familia, viento en popa. No tome decisiones apresuradas en asuntos de dinero. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Un problema de oído le está provocando mareos.

Leo

Su pareja le hará tocar el cielo. Mal momento para arriesgar su dinero en inversiones. Su mente no está centrada, recuerde que está trabajando. Buen momento para encontrar soluciones a sus dolores.

Virgo

Falta de entendimiento con la persona amada. Llegan excelentes noticias económicas por teléfono. Fricciones entre sus compañeros, evítelas. Aficionado a la buena mesa, ojo con los excesos.

Libra

Logrará las conquistas amorosas que se proponga. Sus inversiones le dan buena rentabilidad. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. El mal humor se apoderará de usted si no descansa.

Escorpio

Es posible que se sienta agredido en sus sentimientos. Hoy los astros le favorecen, pruebe con los juegos de azar. Ponga en práctica en el trabajo sus dotes de líder. Se mantendrá en forma si evita los excesos.

Sagitario

Su relación de pareja está llegando a la perfección. Los asuntos económicos permanecen en punto muerto. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Cuidado con las contracturas.

Capricornio

Sea natural, quien le interesa huye de las afectaciones. La especulación puede perjudicar su situación económica. El en trabajo resultados positivos. No dude en quedarse en casa para descansar.

Acuario

Día agradable con los amigos y la pareja. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. Sea tolerante con sus compañeros, la situación lo exige. Emplee parte de su energía en realizar ejercicio al aire libre.

Piscis

En el amor, vivirá momentos mágicos. Posibilidad de recibir un premio en una rifa o sorteo. Su responsabilidad profesional será recompensada. No se obsesione con ese malestar, su analítica es perfecta.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)