El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Horóscopo diario, 25 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del 25 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 25 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Cambios imprescindibles en su relación de pareja. No derroche sus ahorros. Comienza a disfrutar con su actividad laboral. Problemas estomacales, coma poco y a menudo.

Tauro

Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted. Pruebe suerte con los juegos de azar. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

Géminis

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Quizá aparezca un gasto doméstico imprevisto. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Tendrá pequeñas dificultades de tipo renal.

Cáncer

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Algunos proyectos financieros pueden acabar frustrados. Luche por su puesto de trabajo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Leo

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Está pendiente de una transacción económica. La ayuda de sus compañeros le resultará beneficiosa. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

Virgo

Mucho romanticismo con su pareja. Tiene buen ojo para el dinero, invierta en acciones. No tenga actitud defensiva hacia sus compañeros de trabajo. Si no se cuida ese resfriado, podría afectarle a los bronquios.

Libra

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Buen momento para invertir sus ahorros. Nuevos compromisos y retos profesionales. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.

Escorpio

Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Con respecto al trabajo, sea más positivo. Necesita relajarse al máximo.

Sagitario

Ponga fin a esa relación que no le da más que problemas. Le van a saldar una deuda pendiente. Tómese su tiempo en el trabajo o cometerá errores. Demasiadas preocupaciones en su cabeza.

Capricornio

Se hacen notar los afectos de los demás hacia usted. Su situación económica no es del todo buena, cuidado. Aportará profesionalmente creatividad e ingenio. Realice algún tipo de ejercicio relajante.

Acuario

Conocerá a alguien importante. Si no es más prudente con lo que firma, puede perder dinero. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

Piscis

Si está triste, sus amigos harán que lo olvide. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Trate de recuperar energías.

CONSULTA TU HORÓSCOPO

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  5. 5

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  6. 6

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  7. 7

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  8. 8

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute
  9. 9 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao
  10. 10

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Horóscopo diario, 25 de septiembre de 2025

Horóscopo diario, 25 de septiembre de 2025