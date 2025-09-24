Horóscopo diario, 25 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 25 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 25 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Cambios imprescindibles en su relación de pareja. No derroche sus ahorros. Comienza a disfrutar con su actividad laboral. Problemas estomacales, coma poco y a menudo.

Tauro

Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted. Pruebe suerte con los juegos de azar. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

Géminis

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Quizá aparezca un gasto doméstico imprevisto. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Tendrá pequeñas dificultades de tipo renal.

Cáncer

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Algunos proyectos financieros pueden acabar frustrados. Luche por su puesto de trabajo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Leo

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Está pendiente de una transacción económica. La ayuda de sus compañeros le resultará beneficiosa. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

Virgo

Mucho romanticismo con su pareja. Tiene buen ojo para el dinero, invierta en acciones. No tenga actitud defensiva hacia sus compañeros de trabajo. Si no se cuida ese resfriado, podría afectarle a los bronquios.

Libra

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Buen momento para invertir sus ahorros. Nuevos compromisos y retos profesionales. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.

Escorpio

Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Con respecto al trabajo, sea más positivo. Necesita relajarse al máximo.

Sagitario

Ponga fin a esa relación que no le da más que problemas. Le van a saldar una deuda pendiente. Tómese su tiempo en el trabajo o cometerá errores. Demasiadas preocupaciones en su cabeza.

Capricornio

Se hacen notar los afectos de los demás hacia usted. Su situación económica no es del todo buena, cuidado. Aportará profesionalmente creatividad e ingenio. Realice algún tipo de ejercicio relajante.

Acuario

Conocerá a alguien importante. Si no es más prudente con lo que firma, puede perder dinero. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

Piscis

Si está triste, sus amigos harán que lo olvide. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Trate de recuperar energías.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)