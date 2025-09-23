Horóscopo diario, 24 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 24 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 24 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Importante tener tiempo para su pareja. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Algo está frenando su evolución profesional. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.

Tauro

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. La economía familiar se recupera. Afronte ese problema laboral que lleva tiempo dilatando. Su organismo necesita aire libre.

Géminis

Día dulce, lleno de mimos y momentos de ternura. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. Conviene que visite a un masajista.

Cáncer

Los amigos serán hoy fuente de alegría. El dinero le irá llegando según lo vaya necesitando. El trabajo en colaboración le producirá satisfacciones. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

Leo

Maravilloso momento para viajar con su pareja. Rechace esa propuesta de inversión o su economía sufrirá. Llegará a acuerdos laborales importantes. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Virgo

Día de plenitud con todos los miembros de la familia. Administre bien sus ganancias y no sea tan espléndido. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. De carácter firme y con el ánimo más sereno.

Libra

Llega alguien nuevo a su vida, averigüe si es su amor. No tendrá ningún problema económico. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Vitalista y lleno de energía.

Escorpio

Crisis emocional, revise sus sentimientos. No confíe en la llegada de ingresos extras. En el trabajo, logrará lo que se proponga. Propensión a sentir ansiedad; caminar le serenará.

Sagitario

Ponga en su relación más cerebro y menos dramatismo. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Para mejorar la situación laboral, fíese de su intuición. Fuerte, vital y con mucha marcha.

Capricornio

Está en un momento ideal para seducir. Ayude a los demás pero sin olvidarse de usted. El trabajo del pasado empieza a dar sus frutos. No haga movimientos bruscos.

Acuario

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Buen momento para iniciar nuevas inversiones. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Emplee su energía en mejorar su estado de ánimo.

Piscis

En cuanto al amor, es día de tomar iniciativas. Gente aprovechada intenta darle un «sablazo». Disfrute del buen momento profesional. Quedar con sus amigos mejora su estado anímico.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)