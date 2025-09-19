Horóscopo diario, 20 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 20 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 20 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

En el amor, fase de contradicciones. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Procure no descuidar a los clientes. Ponga más interés en restablecerse, anímese.

Tauro

En el amor, no habrá quien se le resista. Día excelente para las inversiones. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. No comience esa dieta sin consultar con el endocrino.

Géminis

Es posible que pase por una situación amorosa difícil. No se preocupe tanto por el dinero y disfrútelo. Acostúmbrese a trabajar en equipo. Sus tobillos están muy sensibles.

Cáncer

Recoja las muestras de cariño en su entorno familiar. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. El éxito profesional está a la vuelta de la esquina. En esta jornada se sentirá especialmente feliz y optimista.

Leo

Su amor no será correspondido; olvídese de esa relación. Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro. Jornada ideal para demostrar su profesionalidad. Si está mucho de pie, cuide su circulación.

Virgo

Insinúese a la persona amada con elegancia. Gastará mucho dinero, pero se recuperará pronto. Hágase notar para que reconozcan su trabajo. Todo en orden en su sistema nervioso.

Libra

No mire atrás, no puede hacer revivir amores pasados. En sus manos está la clave para mejorar su economía. Surge la oportunidad de demostrar su valía profesional. Cuídese más.

Escorpio

Le apetecerá más la amistad que el amor loco. Aproveche las ocasiones y sanee su economía. En cuestiones laborales, recibirá una ayuda inesperada. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

Sagitario

Piense más en los pequeños detalles del amor. Resuelva con rapidez los asuntos económicos pendientes. Su profesión le ocupará mucho tiempo, así que relájese. Hoy se sentirá relajado y feliz.

Capricornio

Gran complicidad con su seres queridos. Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado. Reconocimiento de toda su trayectoria laboral. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.

Acuario

Día para relacionarse con diferentes personas. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Escuche a los más veteranos en su trabajo. Que la excesiva actividad no merme su forma física.

Piscis

En su vida de pareja, el clima será muy cálido. Compre algo nuevo y no se gaste un dineral en reparaciones. Resuelva ese conflicto tonto con un compañero del trabajo. Sus rodillas están delicadas.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)