Horóscopo diario, 12 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 12 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Nuevas afinidades con su pareja, se divertirán mucho. Tenga siempre muy presente el debe y el haber. Tendrá una jornada laboral difícil. Malestar articular sin importancia.

Tauro

Su vida amorosa pasa por un intenso momento. Mala suerte en lo económico. Se incrementan sus posibilidades de ascenso. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Géminis

Si lo desea, es buen momento para aumentar la familia. Debe prestar mayor interés a las inversiones. La creatividad es básica en su trabajo. Salga con sus amigos y verá cómo su salud mejora.

Cáncer

Debería salir con sus amigos, lo está necesitando. Debe velar más por sus intereses económicos. Las tensiones protagonizarán la jornada de trabajo. Su estado de ánimo no es muy bueno.

Leo

No se vuelva loco buscando un romance. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. La prudencia debe imponerse antes de un cambio laboral. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

Virgo

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Antes de hacer un préstamo, mire a quién se lo hace. Sus ideas para obtener más rendimiento son muy buenas. No abuse con del deporte.

Libra

Asunto amoroso muy satisfactorio. No derroche su dinero, sus ahorros tienen fondo. Tenga las ideas muy claras si quiere cambiar de trabajo. La meditación está muy bien para mantenerse sereno.

Escorpio

Su familia ocupará su mente y su corazón. La falta de fondos obstaculiza la buena marcha de su negocio. Surge una oportunidad para mejorar de trabajo, medítelo. Descansar es imprescindible.

Sagitario

Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Se vislumbran progresos en lo económico. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Cuidado con esos dolores de cabeza.

Capricornio

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy es el día de gastar sus ahorros con su pareja. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. Cálmese, los nervios son muy perjudiciales para su salud.

Acuario

El amor le acecha en cualquier momento y lugar. Amenazan gastos imprevistos. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. Hacer esfuerzos mientras se hace la digestión no es bueno.

Piscis

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Temple sus nervios y relájese.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)