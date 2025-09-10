Horóscopo diario, 11 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 11 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 11 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Con su pareja surgirán diferencias de criterios. Mejora su economía y también la de sus socios. Buena comunicación con sus compañeros. Fuerte física y mentalmente.

Tauro

Olvide ese antiguo amor. Día de abundancia económica, concédase algún capricho. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

Géminis

En el entorno familiar la envidia le acarreará problemas. Alguien que le quiere compartirá un premio económico con usted. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Ese malestar general ¡ya pasará!

Cáncer

Fin de la crisis sentimental. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. No tiene un aspecto demasiado saludable, cuídese.

Leo

En los romances, día muy tranquilo. Un despiste le puede hacer perder algo de dinero. Alguien, celoso de su trabajo, tratará de perjudicarle. Póngase las pilas haciendo deporte con sus amigos.

Virgo

En el amor, no se deje engañar por los espejismos. No debe hacer operaciones demasiado arriesgadas. No se olvide de cuidar a sus clientes. Los malos hábitos alimenticios deben desaparecer.

Libra

Buen día para tomar decisiones en el amor. Si ahorra, pronto hará esa compra deseada. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. Inicio de un importante agotamiento, usted es lo primero.

Escorpio

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Elimine los gastos superfluos. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. Modérese con lo que come fuera de casa.

Sagitario

Buscará el apoyo de una persona cercana para conseguir un nuevo amor. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Mucho cuidado con la garganta.

Capricornio

Le rondan desde hace tiempo y usted no se ha dado cuenta. Tendrá que ayudar a algún amigo con su dinero. Presente sus propuestas a sus jefes. Su vitalidad le hará resplandecer y será muy popular.

Acuario

Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Día francamente productivo en el terreno profesional. Carencia de hierro, procure reforzar su alimentación.

Piscis

Buen momento para resolver su alterada vida sentimental. Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas. El trabajo va a discurrir bien durante la jornada. Debe ser paciente con su salud.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)