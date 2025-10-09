El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Niños entrando en un centro escolar. EFE

El Gobierno rebajará por ley a 22 los alumnos por clase en primaria y a 25 en ESO

Los estudiantes con discapacidad o autismo contarán por dos para las nuevas ratios y se reforzarán las aulas de los centros con más escolares desfavorecidos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:57

Comenta

El Ministerio de Educación negocia con los sindicatos de trabajadores de la enseñanza una ley que, de ser aprobada después por el Parlamento, recortará a ... partir del próximo curso las horas máximas de clase que los profesores deben dar cada semana (horas lectivas) y comenzará a reducir en los tres cursos siguientes de forma sustancial y progresiva las ratios escolares, el número máximo de alumnos que hay por clase. La aplicación total de las nuevas ratios terminaría en seis años, en el curso 20231-32. La propuesta que el ministerio ha entregado hoy deberá ser valorada y pactada con los sindicatos en una próxima reunión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  6. 6 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  7. 7

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  8. 8

    Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»
  9. 9 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno rebajará por ley a 22 los alumnos por clase en primaria y a 25 en ESO

El Gobierno rebajará por ley a 22 los alumnos por clase en primaria y a 25 en ESO