Campus de la UPV/EHU en Leioa. Luis Ángel Gómez

La UPV/EHU realizará el lunes un paro institucional en solidaridad con Palestina y la flotilla Global Sumud

El rector, Joxerramon Bengoetxea, hace un llamamiento a toda la comunidad universitaria a participar en las concentraciones convocadas en los tres campus

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:44

El equipo rectoral de la UPV/EHU ha decidido realizar un paro institucional el próximo lunes, 29 de septiembre, «como muestra de solidaridad con el ... pueblo de Palestina y la flotilla Global Sumud». El rector, Joxerramon Bengoetxea, ha hecho un llamamiento a toda la comunidad universitaria para que participe en las concentraciones que se han convocado en los tres campus.

