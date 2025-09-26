La UPV/EHU realizará el lunes un paro institucional en solidaridad con Palestina y la flotilla Global Sumud

El equipo rectoral de la UPV/EHU ha decidido realizar un paro institucional el próximo lunes, 29 de septiembre, «como muestra de solidaridad con el ... pueblo de Palestina y la flotilla Global Sumud». El rector, Joxerramon Bengoetxea, ha hecho un llamamiento a toda la comunidad universitaria para que participe en las concentraciones que se han convocado en los tres campus.

Bajo el lema 'EHU Palestinarekin. Stop genocide' las concentraciones se llevarán a cabo de 11:00 11:30 en los tres campus: en Álava, en la entrada de la Facultad de Letras; en Bizkaia, en la plaza Jorge Oteiza; y en Gipuzkoa, en la plaza Unamuno.

Tal y como señaló Bengoetxea la semana pasada, «el genocidio contra el pueblo palestino es una cuestión prioritaria en nuestra universidad» y «la convocatoria de un paro institucional para expresar el malestar de la comunidad universitaria y su solidaridad con el pueblo palestino está en sintonía con la postura institucional expresada por el equipo rectoral ante el genocidio».

El rector, en nombre de su equipo, ha comunicado a todos los miembros de la Universidad, a través de un email, esta decisión y ha hecho un llamamiento a participar en las concentraciones para denunciar el genocidio y solidarizarse con el pueblo palestino y con la flotilla Global Sumud. Asimismo, tal y como explica en el mensaje, este paro institucional no tendrá efecto alguno sobre la plantilla y el alumnado; y se pide al profesorado que no realice pruebas de evaluación durante ese intervalo.