Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua

Luis Ángel Gómez

La UPV/EHU informa de que los servicios técnicos están tratando de reparar los daños «a la mayor brevedad posible»

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

El personal docente y los estudiantes del campus de Leioa han abandonado este lunes las instalaciones a las 12.00 horas tras haberse suspendido las ... clases por una avería en la red de abastecimiento de agua, según informan fuentes de la UPV/EHU. Los técnicos trabajan en el lugar para tratar de reparar los daños «a la mayor brevedad posible».

