Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua

El personal docente y los estudiantes del campus de Leioa han abandonado este lunes las instalaciones a las 12.00 horas tras haberse suspendido las ... clases por una avería en la red de abastecimiento de agua, según informan fuentes de la UPV/EHU. Los técnicos trabajan en el lugar para tratar de reparar los daños «a la mayor brevedad posible».

Para poder intervenir «ha sido necesario cerrar la acometida general», lo que ha forzado la cancelación de las clases y actividades presenciales programadas para este lunes a partir del mediodía ante la falta de suministro en los edificios afectados. En este sentido, portavoces de la universidad aclaran que el incidente se circunscriben al campus de Leioa y no alcanza las instalaciones de Bilbao o Portugalete.

Tampoco afecta al polideportivo ni a los edificios del Parque Científico, «que podrán continuar con su actividad habitual». La universidad avanza que cualquier novedad será comunicada tanto a estudiantes como al profesorado y esperan que la reparación culmine a lo largo del día.