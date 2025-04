Los sindicatos redoblan su pulso a Educación y convocan otra semana de huelga en la red pública

Los docentes de la red pública volverán a la huelga en mayo. Steilas, LAB, ELA y CC OO, que representan a más del 90% del ... profesorado, han convocado una semana seguida de paros entre el 12 y el 16 para exigir la actualización del convenio, que lleva caducado desde 2010. De esta manera, la huelga sumará ya 14 jornadas este curso, tras las nueve que tuvieron lugar entre enero y abril.

Los sindicatos han hecho el anuncio este jueves en una rueda de prensa en Bilbao. El grueso de sus exigencias continúa siendo el mismo: aligerar la carga de trabajo, reducir la burocracia, más recursos para atender la diversidad del alumnado, consolidar y garantizar el empleo, mejorar las condiciones para la jubilación, recuperar el poder adquisitivo, garantizar la salud laboral, planes de igualdad y euskera...

Tras varios encuentros durante las últimas semanas, el departamento envió este miércoles una nueva propuesta. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, recoge aspectos como el incremento en los complementos retributivos, mejoras para la jubilación, un aumento de recursos para atender la realidad cada día más diversa de las aulas... También se plantea «desburocratizar» el trabajo de los docentes para «aligerar» su carga de trabajo. Y se propone una reducción de la jornada lectiva, que pasaría a ser de 17 horas semanales en Secundaria y de 21 en Infantil y Primaria. Sin embargo, los trabajadores consideran que es «insuficiente» y que no atiende a sus reivindicaciones.

«Ha habido pequeños avances en algunas cuestiones y retrocesos en otras. El departamento tiene que responder a nuestras exigencias en conjunto», han explicado los portavoces sindicales. Un ejemplo evidente tiene que ver con el apartado retributivo. En su última propuesta, Educación plantea una subida salarial del 2% en 2026 y de otro 2% para el personal que trabaja en los centros de alta complejidad. Es una cifra inferior al 6% propuesto hace dos semanas, cuando la negociación se cerró en falso a altas horas de la madrugada. En estos momentos, los empleados de la red pública cobran menos que los de la concertada.

Caída de la natalidad

Otro escollo importante tiene que ver con blindar el empleo. La fuerte caída de la natalidad ha obligado a fusionar y cerrar centros educativos. Los sindicatos censuran que Educación está llevando a cabo estas operaciones de forma «unilateral» y exigen tener voz a la hora de tomar estas decisiones con el objetivo de «garantizar» los puestos de trabajo.

La consejería ha convocado a los representantes de los trabajadores a una reunión este viernes para firmar el acuerdo. Es decir, en ese encuentro no habrá margen para la negociación. Las centrales denuncian que Educación lo plantea «como un ultimátum» y ya han avanzado que no firmarán. Eso no quita, aseguran, que se pueda alcanzar un acuerdo antes de la semana de huelga, aunque las posturas están muy alejadas. En realidad, el Gobierno podría imponer el nuevo convenio vía decreto, pero la idea es que sea algo pactado con los trabajadores.

200.000 alumnos

Los puentes entre Educación y los sindicatos parecen rotos. La consejería que lidera Begoña Pedrosa ha criticado con dureza la huelga, que ha llegado a calificar de «injustificada, desproporcionada e irresponsable». Considera que «no guarda relación con la mejora del sistema educativo» y que «responde a una combinación de intereses económicos desmedidos y objetivos políticos ajenos al buen funcionamiento de los servicios públicos y a la calidad de la educación del alumnado».

Unos 27.000 docentes están llamados a una huelga que afecta a casi 200.000 alumnos. Las movilizaciones que han tenido lugar hasta ahora han sido las más grandes de los últimos años. El 1 de abril, por ejemplo, una manifestación conjunta reunió en Bilbao a 10.000 profesores, más de un tercio del total de trabajadores. El departamento, a través de su servicio de Inspección, ha cifrado el seguimiento de los paros en torno al 47% en todas las jornadas, un dato muy superior a anteriores convocatorias.

El conflicto, por tanto, está enquistado y no parece que exista solución a corto plazo, toda vez que el Gobierno ha exigido a los sindicatos que desconvoquen la huelga para sentarse a negociar. Los representantes de los trabajadores, por su parte, argumentan que las movilizaciones son «la única manera de que el departamento se mueva». En el resto de colectivos profesionales -Haurreskolak, servicios (cocina y limpieza) y educación especial- sí ha sido posible alcanzar acuerdos para renovar los respectivos convenios, que llevaban lustros caducados.