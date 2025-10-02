Las protestas propalestinas cortan los accesos al campus de Leioa de la UPV/EHU

Las protestas propalestinas convocadas por la plataforma a favor de la flotilla Global Sumud se suceden este jueves en decenas de puntos de Euskadi. El ... respaldo de los sindicatos estudiantiles, singularmente Ikasle Abertzaleak, que cuenta con una gran penetración entre el alumnado, ha convertido los centros educativos en epicentro de las protestas.

En la concentración en el campus de la UPV/EHU en Leioa, los manifestantes han lanzado proclamas a favor de la «resistencia palestina» y contra el «Estado sionista terrorista». También reclaman a la Universidad Pública del País Vasco la «ruptura total» de relaciones con Israel.

Las protestas han comenzado en Leioa a primera hora con el corte de los accesos al campus. Los estudiantes han cruzado contenedores y han bloqueado las carreteras de entrada, lo que ha dificultado la llegada de coches y autobuses. Sin embargo, no se han registrado incidentes destacables.

A lo largo de la mañana, en torno a cincuenta estudiantes han recorrido las diferentes facultades repartiendo propaganda, lanzando proclamas y llamando a participar en las manifestaciones, tanto en el campus como la convocada en la plaza Indautxu a las 12.00 horas.

A las 10.30 horas ha tenido lugar una concentración en la plaza Laboa del campus vizcaíno. Se ha leído un comunicado para denunciar el «genocidio» de Gaza. Cientos de alumnos, docentes e investigadores se han reunido para censurar la violencia de Israel contra Palestina. Entre ellos, la vicerrectora de Bizkaia y de Comunicación, Estitxu Garai. Este lunes, la UPV/EHU realizó un paro académico en solidaridad con Gaza y Cisjordania.

Solidaridad con la flotilla

El mensaje principal de este jueves es de solidaridad con la flotilla Global Sumud, interceptada este miércoles por Israel. También se han convocado cadenas humanas y protestas frente a ayuntamientos.

Por su parte, Asier Blas, vicerrector de Estudiantes y Compromiso Social de la UPV/EHU, ha denunciado «firmemente» la operación contra la Global Sumud Flotilla y exige al Gobierno de Israel «la inmediata puesta en libertad de las personas integrantes detenidas».

«Israel está utilizando el hambre como arma de guerra contra la población palestina en Gaza. Este ataque contra la flota humanitaria es un crimen contra los derechos humanos y contra la legislación humanitaria internacional que condenamos con la máxima firmeza», señala el comunicado.