Una niñas usan el móvil durante una clase ante su profesora. A. G.

Ocho de cada diez españoles quiere prohibir las redes sociales a los menores de 14 años

Se dispara también el porcentaje de quienes desean impedir el uso del móvil en los centros escolares

Julia Fernández

Julia Fernández

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:19

Hubo un tiempo en el que usar las nuevas tecnologías en los colegios era lo más. Ahora, en cambio, la tendencia es justo la contraria. ... Siete de cada diez españoles son partidarios de restringir el uso del teléfono móvil en los centros escolares y el 82% prohibiría las redes sociales dentro y fuera del mismo. Así lo recoge el último Monitor de Educación de Ipsos, una encuesta anual que radiografía la opinión de los ciudadanos sobre el sistema educativo desde 2023.

