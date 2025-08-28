Ocho de cada diez españoles quiere prohibir las redes sociales a los menores de 14 años

Hubo un tiempo en el que usar las nuevas tecnologías en los colegios era lo más. Ahora, en cambio, la tendencia es justo la contraria. ... Siete de cada diez españoles son partidarios de restringir el uso del teléfono móvil en los centros escolares y el 82% prohibiría las redes sociales dentro y fuera del mismo. Así lo recoge el último Monitor de Educación de Ipsos, una encuesta anual que radiografía la opinión de los ciudadanos sobre el sistema educativo desde 2023.

Llevarse el 'smartphone' a clase se ha convertido en un problema para profesores, alumnos y padres del que cada vez hay más consciencia. Ese 69% de encuestados a favor de meterlo en un cajón bajo llave durante las horas lectivas es seis puntos mayor que hace solo doce meses. Aunque la concienciación es mayor entre los adultos que entre los jóvenes. Solo el 41% de ellos lo ve una medida necesaria, frente al 83% de los encuestados pertenecientes a la generación Baby Boom, el 77% de la X y el 71% de los millennials, es decir, de los que están en edad de ser padres.

Esta oposición choca con la realidad que se vive en muchas casas, donde cada vez se les da el primer móvil a los menores a edades más tempranas. En Euskadi, seis de cada diez críos tiene un móvil antes de los 15 años, según un estudio de la escuela de negocios TBS Education Barcelona. La media española está en el 69% y es La Rioja quien lidera el ránking con un 79%.

La cifra 85 % de las mujeres respaldan la prohibición de uso de las redes sociales por el 78% de los hombres.

Pero si el uso del 'smartphone' en la escuela cuenta con un importante respaldo, mayor consenso hay en otro asunto que lo atañe: las redes sociales. Ocho de cada diez españoles cree que debería prohibirse su uso en menores de 14 años y no solo durante el horario lectivo, sino en general. Este porcentaje es el que más ha crecido con respecto a hace un año: nueve puntos. Y va muy en consonancia con lo que opinan fuera de nuestras fronteras. En Francia, la cifra es del 85% y en Italia, del 83%.

Aquí sí se nota cierto sesgo por género. Las mujeres respaldan esta medida en mayor proporción que los hombres: un 85% por un 78%. Y es que pese a los pasos y avances sociales, el cuidado de los hijos y su educación es un tema que todavía recae en mayor medida en ellas que en ellos.

Independiente de la ideología

Ahora bien, la mala opinión sobre el uso del 'smartphone' en los colegios y sobre las redes sociales es transversal a la ideología. Da igual la intención de voto de los encuestados, la mayoría coincide en lo mismo. «Es uno de los pocos puntos de encuentro en materia educativa entre diferentes sensibilidades políticas», señalan los autores del estudio.

El uso de la IA en el entorno escolar es otro de esos asuntos sobre el que se aprende a base de ensayo-error. Tres años después de la primera encuesta que ya abordaba esta cuestión, los españoles seguimos sin tener muy claro cuál es su verdadero impacto en las aulas. No hay una oposición nítida, pero es que tampoco hay mucho conocimiento sobre ella. Tres de cada diez participantes en el estudio reconocen que no tienen una opinión formada sobre su prohibición dentro del sistema educativo.

Sobre lo que sí son claros los encuestados es sobre la calidad de la educación aquí: un 37% lo considera malo y solo un 29% se atreve a calificarlo como bueno. Por cierto, que son los menores de 35 años son los que tienen una visión más positiva. Y dentro de este grupo, los hombres. La ideología también influye sobre esta percepción. Los votantes de derechas son los más críticos: solo el 22% de los de Vox y el 27% de los del PP realizan una evaluación positiva; frente al 32% de los de Sumar y el 39% de los del PSOE.