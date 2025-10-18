El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Qué libros se leen en los colegios vascos?

Cada centro educativo tiene margen para establecer las lecturas que considere en cada etapa, salvo en 2º de Bachillerato, curso marcado por Selectividad

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:02

Los centros escolares de Euskadi gozan de gran autonomía a la hora de desarrollar sus proyectos educativos. También en lo que se refiere a establecer ... las lecturas obligatorias en las diferentes etapas. La única excepción es 2º de Bachillerato, curso marcado a fuego por Selectividad, en el que todos los colegios, institutos e ikastolas trabajan los mismos libros en castellano para afrontar la prueba de acceso a la Universidad.

