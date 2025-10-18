¿Qué libros se leen en los colegios vascos?

Los centros escolares de Euskadi gozan de gran autonomía a la hora de desarrollar sus proyectos educativos. También en lo que se refiere a establecer ... las lecturas obligatorias en las diferentes etapas. La única excepción es 2º de Bachillerato, curso marcado a fuego por Selectividad, en el que todos los colegios, institutos e ikastolas trabajan los mismos libros en castellano para afrontar la prueba de acceso a la Universidad.

A continuación se ofrece un listado con algunas lecturas facilitadas a EL CORREO por tres centros de Bizkaia: el instituto de Markina-Xemein; Santa María La Mennais (Portugalete); y la ikastola Kirikiño (Bilbao). El primero es público y los otros dos, concertados. Santa maría pertenece a Kristau Eskola y Kirikiño, a Ikastolen Elkartea, las dos principales redes de la enseñanza concertada en el País Vasco.

6 a 12 años Primaria

Ampliar Hiztegi jolastia (Joxan Ormazabal), Galdu dena azaldu dadila! (Garazi Kamio, Julen Ribas), Rasi bilduma (Begoña Oro), colección Querido hijo (Jordi Serra i Fabra), colección Perrok Holmes (Isaac Palmiola), Hocus and Lotus (Euskal Herriko Ikastolak).

La etapa de Primaria se divide en tres ciclos de dos cursos cada uno. El punto crítico es el segundo, en concreto 3º de Primaria, cuando los alumnos tienen 8 y 9 años. Es la edad en la que pasan de «aprender a leer» a «leer para aprender». Para entonces, es fundamental que la lectoescritura esté asentada. Los libros que se trabajan en esta etapa buscan fomentar el gusto por la lectura pero también se comienzan a introducirse lecturas más densas.

Además de los mencionados, algunos autores que se trabajan en esta etapa son Harkaitz Cano, Alaine Agirre, Juan Kruz Igerabide, Junkal Lertxundi, Christian Andersen, los Hermanos Grimm, David McKee, Roger Olmos, Carmen Gil, Werner Holzwarth, Leo Leonni, Han Jürgen, Unai Elorriaga, R. L. Stevenson, Roald Dahl o Patxi Gallego, entre otros.

12 a 16 años Secundaria

Ampliar Frankestein (Mary Shelley), Historia de una escalera (Antonio Buero Vallejo), Lazarillo de Tormes (anónimo), Miñan (Amets Arzallus, Ibrahima Balde), Romeo y Julieta (William Shakespeare), Bat, bi, Manchester (Irati Jiménez).

En Secundaria los centros educativos mantienen la estrategia de tratar de fomentar el gusto por la lectura con la presencia de libros más densos. Es habitual que muchos alumnos lean adaptaciones de grandes clásicos de la literatura universal. A estas edades, por lo general, la lectura se practica en las aulas y no tanto en 'txokos' decorados de forma especial para lograr un entorno amable, muy comunes en Infantil y Primaria. También se comienza a trabajar los diferentes tipos de texto, desde obras de teatro hasta artículos de opinión.

Algunos autores habituales en esta etapa son Jon Andueza, Jasone Osoro, Eloy Moreno, Roberto Santiago, Michael Ende, Kirmen Uribe, Toti Martínez de Lezea, César Mallorquí, Aitor Arana, Alberto Ladrón, Miren Agur Meabe, Miren Gorrotxategi, Nerea Loiola, Joseba Sarrionaindia, Laura Gallego, Deborah Ellis, Ari Folman, David Polanski, Armin Greder, Mark Twain, Andoni Egaña, Samuel Shee, J. D. Salinger, Ray Bradbury, Fernando Fernán Gómez, Oscar Wilde, Charles Dickens o Arthur Conan Doyle.

16 a 18 años Bachillerato

Ampliar Aitaren etxea (Karmele Jaio), Arotzaren eskuak (Alberto Ladrón), La casa de Bernarda Alba (Federico García Lorca), Momentos estelares de la humanidad (Stefan Zweig), Nada (Carmen Laforet), Finis Mundi (Laura Gallego).

Bachillerato es una etapa eminentemente enfocada al examen de Selectividad. Se trabajan sobre todo diferentes tipos de texto: periodísticos, científicos, literarios... Todos los centros trabajan una serie de libros comunes en Lengua Castellana y Literatura para la prueba de acceso a la Universidad: Nada (Carmen Laforet), La casa de Bernarda Alba (Lorca), poemas de Antonio Machado y Miguel Hernández...

Más allá de eso, algunos autores que se suelen trabajar son Pío Baroja, Gabriel García Márquez, Antonio Buero Vallejo, Isabel Allende, Pablo Santiago, Anjel Lertxundi, Roald Dahl, Kirmen Uribe, Harkaitz Cano, Charles Dickens, Miguel Hernández o Laura Gallego.