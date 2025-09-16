Fundas 'Yondr', el sistema que un colegio de Leioa ha puesto en marcha para declarar la guerra al móvil

Que muchos colegios han declarado la guerra al uso del móvil en sus instalaciones es una realidad. Hay quienes directamente prohíben a los menores llevarlos ... a clase -no vale con tenerlos apagados-. Otros, han decidido poner en marcha distintos tipos de iniciativas para poner coto a su uso en horario escolar. Si no se puede frenar la entrada, cada vez a edades más tempranas, de estos dispositivos en los centros, por lo menos evitar esa distracción.

El colegio Claret Askartza de Leioa es solo un ejemplo de esa batalla. La dirección del centro se ha puesto como objetivo ser un espacio libre de teléfonos móviles a partir de este curso. Y lo hará implementando Yondr. Pero, ¿qué es este sistema? Creado por una startup en el año 2014 en San Francisco, su uso empezó a explotar tras la pandemia y hoy en día está presente en más de 35 países. Se basa en el uso individual de fundas que bloquean el uso del dispositivo. «La idea es contribuir a la creación de espacios seguros, donde se fomente la atención plena del alumnado, prevalezca su proceso de enseñanza aprendizaje y se fortalezcan las relaciones personales», señalan. Muchos centros en EEUU -especialmente de Nueva York- han incorporado ya las fundas Yondr y diferentes artistas recurren a ellas para bloquear los móviles en sus conciertos.

En el caso concreto de Claret Askartza será en la etapa de Educación Secundaria -de 12 a 16 años- cuando todo el alumnado que tenga móvil y smartwatch y lo lleve al colegio tenga que adquirir esta funda y bloquearla antes de entrar a clase. El móvil permanecerá sin uso todo el día y serán los y las alumnas quienes deberán guardarlo hasta la hora de salida. Será solo entonces cuando podrán desbloquearlo en los puntos habilitados para ello, antes de volver a sus casas.

Sencillo de usar

Su funcionamiento es sencillo. Solo hay que colocar el teléfono en la funda y al acceder al espacio libre de teléfonos, éste se bloqueará totalmente. La 'bolsa' tiene un cierre de seguridad alrededor del móvil que lo inhabilita mientras está cerrada. Solo se puede abrir desactivando el microchip que lo sella. Para volver a hacer uso del mismo hay que salir de la zona sin móviles y tocar con la funda en una base de desbloqueo. En este caso, el colegio colocará estas bases en el lugar que considere. Normalmente, en los puntos de entrada y salida del centro.

Askartza comenzó a trabajar en el objetivo de ser un espacio libre de móviles en el curso 2018-2019. Creó una normativa, aprobada en Consejo Escolar y consensuada con toda la Comunidad Educativa, en la que prohibía el uso del móvil en horario lectivo. Tras valorar la evolución de esta medida, y teniendo en cuenta los resultados de los estudios publicados durante estos años, que confirman el uso excesivo y la dificultad de desconexión que presentan los estudiantes en el uso cotidiano del móvil , sobre todo entre los adolescentes, el colegio ha decidido, señalan, «tomar medidas más estrictas, priorizar el bienestar del alumnado, dejando al margen los dispositivos móviles por unas horas».