El 35% de los españoles sólo estudia hasta la ESO, más del doble que la media de la UE Euskadi presenta mejores indicadores que el resto del país en formación de la población adulta y tasa de repetición escolar

Iñigo Fernández de Lucio Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:08

El nivel de formación académica de la población española adulta (mayor de 25 años) arroja una fotografía de enormes contrastes. Sobre todo si se compara con la realidad de los países del entorno. Por ejemplo, el 35% de los españoles sólo estudian, como máximo, hasta la ESO. Si bien la cifra es muy inferior a la registrada en 2010 (entonces llegaba al 47%), es más del doble que la media de la Unión Europea (15,5%) y también está muy lejos de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se sitúa en el 18%.

La cifra española es notablemente más elevada que la de países de nuestro entorno, como Francia (16,1%) y Alemania (15,9%), y es similar a la de Italia (32,7%) o Portugal (38,5%). Al mismo tiempo, el 42,3% de los españoles cuentan con estudios superiores (universitarios o de FP superior), lo que también supera la media de la UE (38,6%) y de la OCDE (41,9%).

Son datos que se desprenden del informe 'Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE. 2025', publicado ayer. El estudio analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiación y el impacto de la formación en el mercado laboral y en la economía.

En cuanto a la repetición escolar, España ha conseguido reducir de forma significativa la proporción de estudiantes que no pasan de curso. Mientras en 2015 la tasa de repetidores era del 10% en la ESO, ahora es del 7%. Aun así, el sistema educativo español se sitúa muy por encima de la media de la OCDE (2,5% de repetidores en Secundaria) y de la UE (2,3%). La ley educativa estatal, la LOMLOE, aprobada en 2020 pero que entró en vigor en 2022, tiene como objetivo reducir la repetición.

Diferencias con el País Vasco

El propio informe de la OCDE señala que «los estudiantes que repiten curso tienden a obtener peores resultados académicos, desarrollar actitudes más negativas hacia la escuela a los 15 años y tienen menos probabilidades de alcanzar una titulación superior. Además, castiga especialmente a los estudiantes socialmente desfavorecidos».

El estudia analiza los países que conforman la OCDE y no incluye datos de las comunidades autónomas. Sin embargo, un vistazo a las estadísticas que publica de forma periódica el Ministerio de Educación revelan que la realidad del sistema educativo vasco es muy diferente a la del resto del país. Y, al menos en lo que respecta a formación de la población y éxito escolar, más positiva.

Así, sólo el 20% de la población vasca mayor de 25 años estudia como máximo hasta la ESO. Por contra, el 56% cuentan con estudios universitarios o de FP superior, según los últimos datos, de 2024. En ambos casos presenta los mejores índices de todo el país. Y es algo de gran relevancia, toda vez que tener un nivel educativo alto se relaciona no sólo con mejores empleos y sueldos, sino con un mejor estado de salud, también mental, y mayores índices de participación en la sociedad. El País vasco, además, tiene una menor tasa de repetición en Secundaria que el resto de España, de cerca del 5%.