Gortazar ha analizado distintos aspectos de la educación en Euskadi, España y otros países. Maika Salguero

Lucas Gortazar Director de Educación de EsadeEcPol y experto en políticas educativas

«La caída de resultados académicos en Euskadi es muy llamativa en Matemáticas y Lectura»

Afirma que la digitalización y la política lingüística han afectado más a la caída de resultados que la inmigración

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:17

Lucas Gortazar (Bilbao, 1986) está preocupado por el declive de los resultados académicos del alumnado vasco desde 2012. Pese a que los últimos datos apuntan ... a un ligero 'efecto rebote' tras la pandemia, lo cierto es que el nivel de los estudiantes de Euskadi está lejos de sus mejores cotas. En una serie de tres artículos publicados en el portal web Silvan&Miracle, analiza posibles causas detrás del fenómeno: la digitalización, la inmigración y la generalización del modelo D, «el cambio más importante que ha experimentado el sistema educativo vasco en los últimos 20 años». Con una amplia trayectoria, Gortazar ha asesorado a más de una veintena de gobiernos –entre ellos el de España–, además de al Ministerio de Educación y comunidades autónomas (Cataluña, Madrid, Canarias, Navarra...), entre otras entidades. Trabaja desde 2012 con el Banco Mundial y actualmente dirige el área de Educación de EsadeEcPol. No es optimista con el futuro de la educación vasca.

