Lucas Gortazar (Bilbao, 1986) está preocupado por el declive de los resultados académicos del alumnado vasco desde 2012. Pese a que los últimos datos apuntan ... a un ligero 'efecto rebote' tras la pandemia, lo cierto es que el nivel de los estudiantes de Euskadi está lejos de sus mejores cotas. En una serie de tres artículos publicados en el portal web Silvan&Miracle, analiza posibles causas detrás del fenómeno: la digitalización, la inmigración y la generalización del modelo D, «el cambio más importante que ha experimentado el sistema educativo vasco en los últimos 20 años». Con una amplia trayectoria, Gortazar ha asesorado a más de una veintena de gobiernos –entre ellos el de España–, además de al Ministerio de Educación y comunidades autónomas (Cataluña, Madrid, Canarias, Navarra...), entre otras entidades. Trabaja desde 2012 con el Banco Mundial y actualmente dirige el área de Educación de EsadeEcPol. No es optimista con el futuro de la educación vasca.

– ¿Cómo de pronunciada es la caída de los resultados vascos?

– Es muy relevante y poco habitual en un período de tiempo corto como son diez años. Es muy llamativa en Matemáticas y Lectura. Hay pocos casos así. Los últimos datos parece que apuntan a un 'efecto rebote' tras la pandemia, pero habrá que esperar a que el Departamento de Educación publique el informe completo.

– ¿Qué implicaciones tiene tener buenos resultados?

– Un buen desempeño en pruebas como PISAse correlaciona con cosas tan importantes como tener un trabajo estable en el futuro, ingresos altos, más participación en la sociedad, menos problemas de salud... Es decir, son llaves que abren oportunidades y prosperidad individual. Incluso hay estudios que dicen que los países que son capaces de mejorar en estas pruebas mejoran su senda de crecimiento económico y reducen la desigualdad.

– ¿Esa caída afecta más a la red pública, a la concertada o a las dos por igual?

– Habría que ver en detalle las evaluaciones de diagnóstico del departamento de los últimos años, aunque ya no hay informes detallados. Lo que he visto es que hay caída en la concertada, en la pública, en todos los modelos lingüísticos... Es una cuestión estructural.

– Plantea una serie de hipótesis que podrían explicar parte del fenómeno. La primera es la digitalización de la enseñanza.

– No he hecho un proyecto de investigación específico sobre este tema. Que yo sepa, no ha habido un intento de explicar con rigor lo que está ocurriendo. Hay poca investigación al respecto, yo sólo he hecho un primer análisis con los datos disponibles.

– ¿Y qué ha concluido en relación con las pantallas?

– Euskadi es un caso atípico de alumnos que dicen usar mucho la tecnología en las aulas. Los datos de PISA2022, los más recientes, revelan que un 43% de los alumnos vascos de 15 años utilizan los dispositivos en el aula al menos 4 horas al día. Es, por mucho, la comunidad con mayor proporción de usuarios intensivos. La media estatal se sitúa por debajo del 20%. Eso quiere decir que algo está pasando con el uso de las tablets o los chromebooks... Por otro lado, hay un estudio de la Fundación Cotec y la Fundación Iseak con datos de PISA que dice que un uso intensivo de la tecnología está asociado a un empeoramiento de los resultados comparado con un uso más moderado.

– ¿Habría que dar marcha atrás?

– No quiere decir que haya que sacar la tecnología de las aulas, sino que debemos hacer un uso más consciente de ella. Estoy convencido de que hay centros educativos en Euskadi que usan mucha tecnología y lo hacen muy bien, pero en promedio no es así.

Comprensión lectora

– ¿Se puede achacar el bajón académico al aumento del alumnado inmigrante?

– Ahora sí, hace diez años no. Entonces el peso de la inmigración era bastante bajo, y en 2022 todavía fue de un 12%, lejos de la media estatal, que estuvo en un 15,2% y de Cataluña, cerca de un 25%. Los datos no muestran que, hasta ahora, haya sido un factor que ha condicionado los resultados. Ahora bien, a futuro lo va a hacer.

– ¿Por qué?

– Porque su peso crece muy rápido y su desempeño es bajo. Ojalá me equivoque, pero es probable que la inmigración sea el factor que más va a dificultar la recuperación de los resultados, si es que no los empeora más. No es algo que vaya a ocurrir necesariamente, se puede revertir. Ahora bien, si no hacemos nada, lo normal es que las cosas vayan por ese lado.

– ¿Cómo afecta al nivel general que la inmensa mayoría de chavales estudien en modelo D?

– Tiene una parte positiva y un coste. Muchos de esos niños van a ser bilingües, aunque es verdad que no todos los que están en el modelo D dominan el euskera. Pero bueno, existe esa ventaja, que tiene un valor muy importante. Y luego tiene un coste en términos de rendimiento académico.

– ¿A qué se refiere?

– La comprensión de textos, la competencia matemática o la competencia científica mejoran poco. Eso es lo que podemos decir con los datos de PISA, que es la única base de datos que se puede analizar públicamente. El aprendizaje de las lenguas, en particular del euskera, es importante, pero también las competencias matemática y científica. Hay que hablar de las dos cosas. Ojalá no tuviera costes, pero los datos muestran que lo hay. Es un coste relevante que merece la pena tener en cuenta, muy superior al que encontramos en Cataluña.

– ¿Por qué, si en Cataluña también es hegemónica la inmersión lingüística?

– Por una cuestión muy sencilla. El catalán tiene un uso social más alto que el euskera y es muy parecido al castellano. El coste de la inmersión lingüística en Cataluña es casi inapreciable, como pasaba en Euskadi con el modelo D hace 15 años.

– ¿Era muy diferente?

–El modelo D era una cosa más pequeña, más cohesionada, más articulada, a pequeña escala, de laboratorio, que se construyó con la ilusión de miles de familias. Pero, tal y como existe en la Euskadi de hoy, la inmersión lingüística tiene este coste y creo que es necesario señalarlo.

– ¿Qué ha sucedido cuando el modelo D se ha hecho universal?

– Ahora es un modelo que ya no es para las zonas vascoparlantes o para las familias más motivadas y las de renta alta, sino para todo el mundo. Es decir, ha aumentado el número de centros donde los alumnos tienen muy poca conexión con la lengua de instrucción, tanto en casa como fuera. Creo que no es discutible decir que es más difícil que funcione bien ahora que hace 15 o 25 años. Y hasta cierto punto es esperable.

Estudio del Banco Mundial

– ¿Cómo afecta esta política lingüística al alumnado extranjero?

– El modelo lingüístico es clave para explicar los resultados de los no vascoparlantes en general. Y dentro de la inmigración hay un subgrupo que no sólo no habla euskera, sino tampoco castellano, y por tanto los profesores no cuentan con esa herramienta para ayudarles. Lo lógico es pensar que la combinación de ambos factores multiplica los problemas.

– El Banco Mundial se ha posicionado a favor de los sistemas educativos que priorizan la lengua materna. ¿Por qué?

– Es un informe en el que yo no participé, pero el Banco Mundial en general no se posiciona en temas sensibles como este. Y aquí lo hizo de forma muy contundente. Es verdad que estaba pensado para países en desarrollo en un debate entre lenguas coloniales versus lenguas originarias.

– ¿Se pueden trasladar las conclusiones a Euskadi?

– En los contextos que ha analizado el Banco Mundial, las lenguas indígenas son mayoritarias a nivel social. Aquí no pasa eso con el euskera. Pero bueno, lo que está claro es que la lengua materna en los primeros años de Primaria parece que juega un rol importante, sobre todo para la población con más dificultades.

– ¿Es optimista con el futuro?

– Lo único que nos puede hacer mejorar es que alguna medida del Gobierno esté funcionando (se han puesto en marcha, entre otros, refuerzos de Lectura y Matemáticas). Creo que estamos en un 'efecto rebote' pospandemia, pero hay factores de fondo que no me hacen ser muy optimista.