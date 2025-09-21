«La segregación escolar tiene consecuencias muy importantes a largo plazo»

Iñigo Fernández de Lucio Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

– En este inicio de curso, el departamento ha puesto el foco en la lucha contra la segregación. ¿Es un problema real?

– En determinados territorios lo es, y las consecuencias todavía no las estamos viendo pero pueden ser importantes a largo plazo. Todos los sistemas educativos tienen segregación, pero cuando es excesiva se producen desequilibrios que tienen un impacto en las vidas educativas y profesionales de quienes están, digamos, más excluidos. La escuela es un espacio de interacción social. Creo que se han dado pasos, ahora es importante ver el impacto que han tenido en los resultados.

– ¿Llega tarde la búsqueda de un pacto contra la segregación?

– Podría haber llegado antes, y eso hubiera facilitado la aceptación de algunas medidas por parte de diversos grupos sociales. Pero creo que es bueno que se cree este foro, es una buena noticia. En un contexto de sobreoferta, en el que hay más plazas que niños, las políticas de admisión, que regulan básicamente quién entra y quién no, importan menos, porque hay espacio para todos en casi todas partes. Ese contexto, unido a la caída de la natalidad y a una mayor inmigración obligan a hablar de este tema.

– En los próximos años habrá que cerrar centros educativos por la caída de la natalidad. ¿Qué pasos cree que debería dar la Administración?

– Creo que hay que empatizar mucho con los poderes públicos porque cerrar centros es un drama. Dicho lo cual, se puede hacer de manera forzada, esperando a que las cosas sean inevitables. O se puede planificar, lo que te permite dar tranquilidad a las familias y evitar escenas de pánico como vimos el curso pasado. Políticamente no es fácil, pero creo que es lo ideal. El problema de la caída demográfica tiene además relación con el tema de los resultados.

– ¿De qué manera?

– En la última década hemos pasado de tener un 20 o 25% de alumnos en el nivel avanzado a un 12%. Y además la población infantil ha caído un 30%. Eso significa que el número total de alumnos en buenos niveles de aprendizaje cae mucho. Es un problema a nivel social, económico y de conocimiento muy importante.