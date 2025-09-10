Bengoetxea promete trabajar por la «excelencia» y para que la UPV/EHU sea «referente» en Europa El lehendakari destaca la «calidad» y el compromiso» de la Universidad en el acto de inicio de curso, que ha presidido junto al rector

El lehendakari y el rector Joxerramon Bengoetxea posan junto a los galardonados con las Medallas de Oro, Carlos Garaikoetxea, Jose Ángel Iribar y Nekane Balluerka, durante la inauguración oficial del curso.

«La excelencia como objetivo». Esa es la idea findamental sobre la que el rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, quiere que pivote su mandato de seis años. Para que la Universidad pública «lidere el sistema universitario vasco y sea una referencia en Europa y en el ámbito internacional». Para ello, es fundamental que ciente con una financiación «adecuada», en plena negociación con el Gobierno vasco para aumentar los fondos públicos que recibe.

Bengoetxea ha presidido su primer acto de inicio de curso desde que fue elegido rector el pasado mes de noviembre y encara su primer año académico completo al frente de la institución. En el acto, ha estado acompañado por el lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Ignacio Pérez. Al evento ha acudido una nutrida representación política, económica, académica y de la sociedad vasca en general.

En su discurso, el rector ha mencionado las tres prioridades con las que afronta el año académico: la elaboración de sus primeros presupuestos, la aprobación del plan estratégico y la reforma de los estatutos. Desde esta perspectiva, ha mostrado su disposición a mantener un «diálogo sincero y leal» con el Gobierno vasco y ha reivindicado la colaboración, «clave para mantener el sentido de comunidad».

Prácticas en euskera

En línea con el programa que le llevó a ganar las elecciones a rectorado, Bengoetxea ha destacado que tendrá como «brújula» las «necesidades y el cuidado de la comunidad universitaria», así como «los retos estratégicos de la EHU».

El rector, catedrático de Filosofía del Derecho, ha defendido que las universidades públicas son «imprescindibles» y como tal deben ser financiadas de forma «adecuada» en un contexto internacional en el que, por ejemplo, la Administración Trump ha puesto en su punto de mira algunas de las principales universidades estadounidenses. Bengoetxea ha ensalzado las instituciones académicas como lugar de fomento del pensamiento crítico, conocimiento, ciencia, libertad, cultura y lucha contra el negacionismo y la desinformación.

En una clave más doméstica, ha vuelto a congratularse por el acuerdo con el Departamento de Salud del Gobierno vasco para incrementar en 32 las plazas de Medicina en euskera. «En esto también buscamos ser referentes, en proporcionar a nuestra sociedad egresados capaces de trabajar, por lo menos, en nuestras dos lenguas oficiales», ha dicho. «Nos marchamos el objetivo de ofrecer las prácticas clínicas también en euskera en los tres campus, para lo cual habrá que contar con profesorado euskaldun», ha dicho. El principal problema en este sentido se ubica en el campus de Álava y en el hospital universitario de Txagorritxu.

El discurso de Bengoetxea ha estado alineado con el del lehendakari, sobre todo en lo referente a la búsqueda de la excelencia y la calidad académica e investigadora. Pradales, que ha clausurado el acto, ha señalado que la excelencia, a su juicio, implica «calidad académica, investigación destacada, generación de conocimiento avanzado, infraestructuras de referencia, vínculo y compromiso social, internacionalización o innovación y mejora continua ».

«Compromiso y humanidad»

Respecto a la propia institución, ha explicado que la entiende «como un espacio de libertad y pensamiento crítico, donde se pueden y deben confrontar y debatir ideas o pensamientos diferentes». Pero, «cuando se impone el dogma, el insulto o la agresividad, la Universidad pierde su razón de ser».

El acto ha servido también para homenajear a la exrectora Nekane Balluerka (primera mujer en dirigir la UPV/EHU), el exlehendakari Carlos Garaikoetxea (que fundó la Universidad) y la leyenda del Athletic José Ángel Iribar. El rector les ha impuesto la medalla de oro de la institución «por su compromiso y humanidad».

En el caso de Balluerka, se ha destacado su «impronta feminista y compromiso con el euskera», además de su dilatada trayectoria académica. A Garaikoetxea se le ha reconocido por «forjar la estructura institucional de este país». Y a Iribar, por ser «símbolo de Euskal Herria» y por su «ingente labor que ha realizado promoviendo la responsabilidad social el euskera y los valores del euskera».