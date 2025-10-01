Una agresión sexual a una menor en San Sebastián lleva a desarticular una red criminal que ha estafado a más de 300 personas en toda España La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas que operaban suplantando anuncios de servicios sexuales en plataformas de contactos para captar a sus víctimas y exigirles pagos mediante presiones y amenazas

Helena Rodríguez Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:12 | Actualizado 13:24h. Comenta Compartir

La detención el pasado mes de febrero de un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor en San Sebastián puso a la Ertzaintza sobre la pista de un grupo de criminal organizado que ha extorsionado a más de 300 víctimas en toda España. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, la red actuaba mediante la publicación de anuncios fraudulentos en plataformas de contactos o de citas en línea con contenido sexual. En la operación han sido detenidas cuatro personas: tres hombres de entre 19 y 21 años, y una mujer, de 21, «a las que les unen lazos de parentesco y afinidad», detallan las mismas fuentes..

Durante la investigación de la agresión a la menor, los agentes «constataron que en el perfil de una red social utilizada por esta persona aparecían fotos de diferentes mujeres con un alto contenido erótico y que estas imágenes iban cambiando cada poco tiempo». Asociadas al número de abonado del acusado aparecían, además, «referencias con anuncios de contacto en los que se ofrecían servicios de 'escort'».

La trama, que operaba desde 2022, estafaba y coaccionaba de forma continuada a las víctimas mediante engaños en las plataformas de contacto, «obligándoles a pagar mediante sistemas de pago electrónico, transferencias bancarias y en cajeros por unos servicios que no existían». Las autoridades estiman que la organización criminal podría haber obtenido un beneficio económico superior a los 55.000 euros.

Los delincuentes publicaban anuncios falsos en las plataformas de contacto o de citas en línea que ofrecían servicios o contenidos de tipo sexual destinados, «principalmente, a hombres». Una vez que los interesados accedían a las páginas y proporcionaban un número de contacto, comenzaban a recibir mensajes intimidatorios a través de mensajería instantánea reclamando pagos o adelantos por unos servicios que nunca llegaron a realizarse. La red les amenazaba con contar a sus familias y conocidos los detalles de sus conversaciones y el hecho de ser consumidores (ya pagadores) de este tipo de servicios. «Muchas de las víctimas accedían a pagar por vergüenza o por miedo a las represalias», cuenta el comunicado oficial.

Las investigaciones de la Ertzaintza se centraron en analizar los movimientos bancarios asociados, las líneas telefónicas utilizadas y los dispositivos desde los que se realizaron los contactos. El análisis técnico permitió vincular las llamadas a una docena de líneas telefónicas de prepago, todas ellas activadas en distintos terminales móviles, utilizados con el fin de dificultar el rastreo policial. Además, «se comprobó que los números receptores de los pagos pertenecían a cuentas de los miembros del grupo criminal y estaban relacionados con otras denuncias similares».

En muchos casos el grupo, con una estructura delictiva organizada que actuaba de forma jerarquizada, solicitaba el abono de una parte del servicio por adelantado y, posteriormente, exigía el pago completo con diversos pretextos para obtener un mayor beneficio económico. A los cuatro detenidos se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delitos de estafa y coacciones continuadas. Los acusados pasarán a disposición judicial una vez se finalice con las diligencias correspondientes.