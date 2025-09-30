El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Un juzgado de Vitoria cita a declarar a tres «víctimas» del campamento de Bernedo
Las monjas cismáticas, retratadas en julio a su llegada al juzgado de Briviesca.

El desahucio de las monjas de Belorado vuelve a aplazarse en espera de que se resuelvan los recursos

El desalojo estaba programado para este viernes, pero las alegaciones de los letrados de las religiosas cismáticas han dejado sin efecto ese señalamiento

Carlos Benito

Carlos Benito

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:02

El conflicto en torno al convento de Nuestra Señora de la Bretonera se sigue dilatando en el tiempo. El Tribunal de Instancia de Briviesca ha ... dejado sin efecto el desalojo de las monjas de Belorado, que estaba programado para este viernes: en este caso, no se ha fijado nueva fecha, ya que la medida tiene por objeto que se resuelvan los recursos presentados por los letrados de la comunidad cismática.

