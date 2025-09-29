Un cura desvela cuánto cobra: «No está mal del todo» Gonzalo Portillo tiene 24 años y es uno de los sacerdotes más jóvenes de España

B. V. Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:46 | Actualizado 18:29h.

Gonzalo Portillo tiene 24 años y es uno de los curas más jóvenes de España. Este murciano, que recibió la Orden Sacerdotal en la Parroquia San Lorenzo de Murcia en febrero, ha desvelado cuánto cobra. «Tengo un sustento, que básicamente es para que no me falte el pan y tener una libertad individual», ha explicado en el podcast 'Pura Verdad'.

No especifica el importe, aunque cuando le preguntan si se asemeja al salario mínimo (1.184 euros), afirma que se acerca a esa cifra, pero no la supera. «Menos de 1.100», subraya. Algunos pueden pensar que se trata de poco dinero, pero el cura hace hincapié en que «no pagamos alquiler, ni luz, ni agua». Además, «no tenemos hijos que cuidar», añade. Por ello, Portillo afirma que es un salario que vale para su «sustento y poco más». «No está mal del todo», sostiene.

Durante la entrevista, Portillo aborda diferentes temas. En uno de ellos afirma que «el asesinato se puede perdonar». Para ello pone el ejemplo del Papa Juan Pablo II, que recibió tres disparos de un hombre. «Fue una lección admirable. Después de salir del hospital fue a perdonarlo», cuenta.

También habla de la castidad y asegura que debe ser para «todos, heterosexuales y homosexuales». «El señor llama a ser castos. A vivir una sexualidad ordenadamente. No como un juego ni un pasatiempo», indica. No obstante, dice que «la sexualidad no es mala, pero está enfocada a un fin».