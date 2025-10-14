El coche patrulla de la Ertzaintza que sale a subasta en Zaragoza por un módico precio... El modelo en cuestión es una, versión familiar, con cinco plazas, sensores de aparcamiento, aire acondicionado y la ITV vigente hasta 2025

Una casa de subastas internacional con sede en Zaragoza ha inlcuiso en una de sus lotes, que saldrán a la venta previsiblemente esta misma semana, un vehículo cuanto menos curioso. Aparentemente es un turismo normal, un Seat León automático de 2018. Lo que le hace especial es que hasta hace bien poco fue un coche patrulla de la Ertzaintza.

El modelo en cuestión es una, versión familiar, con cinco plazas, sensores de aparcamiento, aire acondicionado y la ITV vigente hasta 2025. El precio de salida fue de 1 euro. Y a estas alturas, se sitúa en los 325, según figura en la página web de Euro Autions, la empresa que gestiona su venta.

En su matrícula no hay resto de la 'E' que acompaña a todos los vehículos de la Policía autonómica. Y es que, los coches patrulla tienen dos numeraciones diferentes. Para que nos entendamos, una matrícula es la que se utiliza con fines profesionales y otra, la civil, que es la que figura en el registro de Tráfico. El turismo en cuestión luce la ordinaria, serie KMD.

La Ertzaintza adquirió en 2018 en modalidad de renting alrededor de 300 unidades de este modelo -sustituyeron al Seat Altea XL-, cuyo precio rondaba los 60.000 euros. Este año el Gobierno vasco ha adquirido un número similiar de vehículos. Esta vez BMW X1. Del pasado policial del coche que se subasta poco queda más allá de los restos de las pegatinas y distintivos que portaba cuando recorría las calles de Euskadi. Este es uno de los requisitos que exige la empresa de subastas para incluirlo en uno de sus lotes.

