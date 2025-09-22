El cardiólogo José Abellán explica qué ocurre si echas leche al café

Bruno Vergara Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:20 | Actualizado 09:08h. Comenta Compartir

El café es una de las bebidas que más se consumen. Ocupa el segundo lugar después del agua. Los hay que lo toman solo para degustar todo su sabor. A otros les gusta echar un poco de leche. Pero manchar el café puede tener más importancia de lo que se piensa. El cardiólogo José Abellán, especializado en Riesgo Cardiovascular y doctor en Medicina, lo explica: «Si bien algunos estudios han visto que la leche no influye en la absorción del ácido cafeico y la cafeína, sí que un chorrito de leche disminuye la absorción de antioxidantes y de fenoles. Si tomas un poquito de leche con el café, los beneficios del café se pueden anular hasta en un 95%».

Este cardiólogo y divulgador, que tiene más de 680 mil seguidores en Instagram, ha expuesto en un vídeo lo que supone beber café para nuestra salud. Cuando lo ingerimos, explica, «no sólo tomas cafeína, tomas también antioxidantes, compuestos fenólicos y minerales, entre otras cosas. Pues bien, la leche puede influir en cómo absorbes eso», asegura.

Los beneficios del café alcanzan su máximo potencial cuando no se ve alterado con otros ingredientes. «Sí que creo que es importante que sepas, que suele utilizarse en estudios que confirman que la reducción del riesgo cardiovascular y un aumento de esperanza de vida no suele ser con leche, sino solo, filtrado, sin azúcares ni añadidos», asegura el especialista, en alusión a investigaciones publicadas en Circulation o Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Es importante prestar atención a cuanta leche se echa. «Tenemos claro que abusar de grasa saturada, que contienen los lácteos enteros y de azúcares, aumenta tu riesgo de enfermedad de corazón», asegura. Ahora bien, puntualiza, un chorrito pequeño de leche «no anula los beneficios» del café, pero si «se abusa de grasa saturada, que es la que contienen los lácteos enteros, pues sí que se puede resentir a largo plazo».

En otras publicaciones, Abellán ha explicado los beneficios de tomar café. «Es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención porque no puedo entender como algo extraño al cuerpo es tan beneficioso. ¿Que te añada años de vida como si fuese un fármaco milagroso?», se pregunta.

«Disminuye tu riesgo de sufrir una muerte prematura por enfermedad cardiovascular y aumenta los receptores para el colesterol pegajoso en el hígado, eso significa que se recicla de la sangre y aumenta la recirculación», detalla. «Como unos niveles mayores de colesterol se asocian a un mayor riesgo de sufrir un infarto, esto puede ser una explicación».

