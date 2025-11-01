El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Cortada la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
Gilson es conocido por liderar el ministerio Som do Monte, que busca difundir mensajes religiosos a través de la música. R. C.

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

Influencers religiosos ·

Dos millones de personas siguen en directo las oraciones de Frei Gilson, un fraile católico con más de once millones de seguidores en instagram

Alin Blanco

Alin Blanco

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

Un imperio religioso se alza en las redes sociales brasileñas con un fraile católico a la cabeza. Gilson da Silva Pupo, más conocido como Frei ... Gilson, acumula 11 millones de seguidores en Instagram y 8,5 en Youtube, y sus publicaciones más populares son justamente las que mayor sacrificio requieren. Cada día a las cuatro de la mañana este religioso de 38 años retransmite en directo una hora de rezos y oraciones que más de dos millones de brasileños siguen fervientemente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  3. 3 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  4. 4

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  5. 5

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  6. 6

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros
  7. 7

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda
  8. 8

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  9. 9

    Extinguido el incendio forestal de Güeñes tras calcinar 26 hectáreas
  10. 10

    Osakidetza eleva a 4.500 las plazas de su próxima OPE, que se celebrará en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana