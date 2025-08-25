El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El jefe de Montes de Bizkaia, Carlos Uriagereka. E. C.
Carlos Uriagereka | Jefe de Montes de la Diputación de Bizkaia

«En Bizkaia el mayor peligro de incendios empieza en otoño»

Asegura que en nuestro territorio la probabilidad de que se registre un desastre de la magnitud de los de Galicia y León es bastante menor

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Lunes, 25 de agosto 2025, 01:09

Carlos Uriagereka (Bilbao, 1962) es desde 2006 el jefe de Montes de la Diputación de Bizkaia. Lleva prácticamente 20 años asumiendo la responsabilidad de luchar ... contra los incendios en nuestro territorio. Los que entienden de esto insisten en que este ingeniero de montes es una de las personas que más saben de este tipo de desastres.

