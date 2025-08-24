El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cristina Rodríguez, de Sestao, muestra el estado en el que ha quedado una de las casas arrasadas por las llamas en la aldea de Cernego.

Cristina Rodríguez, de Sestao, muestra el estado en el que ha quedado una de las casas arrasadas por las llamas en la aldea de Cernego. David Olabarri

La 'aldea vasca' arrasada por los incendios en Ourense

Cernego, uno de los pueblos más afectados del concello de Vilamartín de Valdeorras, está lleno de vizcaínos, hijos de gallegos que emigraron hace décadas a Euskadi

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:35

Cristina Rodríguez sufre asma y sabe que lo mejor sería alejarse del humo y las cenizas. Pero no puede evitarlo. Esta vecina de Sestao se ... pone la mascarilla y sube las empinadas cuestas que llevan a la parte alta de Cernego, 'la aldea vasca', un pequeño núcleo rural del concello orensano de Vilamartín de Valdeorras, en Galicia. A Cristina le silban los bronquios al caminar cuesta arriba, pero hay un viejo árbol que le preocupa.

